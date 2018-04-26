Філарет на 100% впевнений, що автокефалії бути

Патріарх зазначив, що ще 25 років тому був упевнений, що в Україні буде незалежна єдина помісна церква

Патріарх Київський і всієї Руси-України Філарет переконаний, що Українська православна церква отримає автокефалію.

Про це він заявив після заходів до 32-ї річниці Чорнобильської аварії, пише Укрінформ.

"Ще багато хто сумнівається, чи буде томос про автокефалію української церкви чи не буде. Я 100% переконаний, що буде. І в Україні розділена церква з'єднається, буде одна українська церква", - сказав Філарет.

Він також додав, що ті церкви, які не захочуть існувати в рамках автокефалії будуть визнаватися такими, які служать російським інтересам.

"А ті, які не захочуть приєднатися до Української незалежної помісної церкви, будуть існувати в Україні, але вже не як українська церква, а як український екзархат російської церкви. Хто хоче служити Росії, той повинен чесно сказати, що він живе в Україні, їсть український хліб, а служить російським інтересам", - додав патріарх.

Також патріарх зазначив, що ще 25 років тому був упевнений, що в Україні буде незалежна єдина помісна церква.

Нагадаємо, Верховна Рада України підтримала звернення президента Петра Порошенка про створення Української помісної автокефальної церкви.

17 квітня Петро Порошенко повідомив, що вирішив звернутися до Вселенського патріарха щодо створення автокефалії помісної церкви в Україні та закликав парламентарів підтримати таку його ініціативу.

18 квітня президент України Петро Порошенко зустрівся з представниками українських церков. Патріарх Української православної церкви Київського патріархату Філарет та предстоятель Української автокефальної православної церкви Макарій передали главі держави звернення до Вселенського патріарха Варфоломія про надання українській церкві Томосу про автокефалію.

У Верховній Раді зареєстрували проект постанови про підтримку звернення президента Порошенка до Вселенського патріарха Варфоломія щодо надання декрету про автокефалію православної церкви в Україні.

УПЦ Київського патріархату закликало УПЦ МП підтримати створення помісної церкви. В УПЦ МП заявили, що немає ніяких підстав для визнання іншої православної церкви.