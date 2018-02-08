Філарет: Насильства після Томосу не буде, а майно належатиме громадам

Патріарх Філарет назвав заяви про "захоплення храмів" та можливість "громадянської війни" через автокефалію прикладом брехні та дезінформації, які є частиною гібридної війни проти України.

Філарет зауважив, що за українськими законами всі храми і майно належать громадам – чи на правах власності, чи на правах користування, чи на правах оренди.

"Громадам – тобто парафіям, монастирям, духовним навчальним закладам. Не церкві як такій, а конкретним громадам, конкретним спільнотам віруючих. А ось вже ці громади, ці спільноти, добровільно входять до структури того чи іншого патріархату, через підпорядкування певному релігійному центру", - розповів в інтерв’ю прес-центру Київської Патріархії.

І якщо громада вирішила вийти з одного патріархату і увійти до іншого – то майно вона зберігає за собою, додав Філарет.

"Наша позиція така: якщо більше, як дві третини громади вирішили на загальних своїх зборах, що треба перейти з одного Патріархату до іншого – то майно громада зберігає за собою, а меншість має право збудувати собі інший храм чи обладнати приміщення", - зазначив він.

Якщо вирішила проста більшість, а не дві третини, тоді потрібно проводити почергове богослужіння, щоб мали право користуватися храмом обидві частини колишньої однієї громади – і більшість, і меншість, вважає він.

Філарет запевнив, що насильства після Томосу не буде, а майно належатиме громадам, як і тепер.

"Ми категорично відкидаємо усі звинувачення супротивників у тому, що Томос про автокефалію спричинить протистояння чи навіть кровопролиття. Навпаки – тільки через утвердження єдиної Помісної Православної Церкви в Україні можливо і подолати церковне розділення, і досягнути суспільного миру", - наголосив Філарет.

Крім того, він запевнив, що Києво-Печерська Лавра буде українською, але коли саме, він не знає.

"Можливо через кілька місяців після Томосу, а можливо через кілька років. Для нас це не має принципового значення – бо ми віримо, що справа Української Церкви є правдивою, а раз на нашому боці правда, то Бог нам допоможе здійснити її. Здійснити мирно і добровільно, без всякого насилля", - розповів Філарет.

Він додав, що ніхто не піде "захоплювати Лавру".

"Ми за ці понад чотири роки не раз самі заявляли, що заклики "йти на Лавру" – це провокація, яка грає на користь Кремля", - зазначив Філарет.