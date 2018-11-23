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Філарет: Після автокефалії в Україні не буде московського духу

За його словами, росіяни українцям не брати, якщо вони не люблять землю, яка їх годує
Предстоятель Української православної церкви Київського патріархату Філарет заявив, що якщо Українській православній церкві дадуть автокефалію, то в Україні більше не буде Москви та московському духу.
Філарет: Після автокефалії в Україні не буде московського духу Фото: ukrinform.ua

Про це він заявив з трибуни Верховної Ради 23 листопада під час вшанування пам’яті жертв Голодомору 1932-33 років, пише "Українська правда".

Філарет відзначив, що в процесі боротьби українців за утвердження власної держави велику роль відіграє УПЦ КП і додав, що наразі українське православ’я чекає на визнання автокефалії.

"Ця ідея приводить в тремтіння Москву, тому що, якщо українську церкву визнають автокефальною, то це означає, що Москви в Україні не буде, не буде московського духу", - сказав Філарет.

За його словами, росіяни українцям не брати, якщо вони не люблять землю, яка їх годує. Філарет вважає, що сила нашого народу в єдності, а причина бід - розділення.

Глава УПЦ МП також вважає, що Українська церква стане основою миру в Україні і світі.

Предстоятель згадав Голодомор 1932-33 років. За його словами, урожай у тому році був, а от хліба не було.

Він сказав, що урожай вивезли, а для чого він зрозумів, коли дізнався, що перепис населення СРСР свідчив, що українців у Союзі налічується 85 млн, а росіян – 65 млн.

"Безбожне радянське керівництво, яке сиділо в Москві, вирішило знищити українців, щоб вони  не переважали російський народ. Це одна з причин. Перепис 1999 року свідчить, що українців стало 65, а росіян стало більше", - сказав він.

Другою причиною Голодомору Філарет назвав слова Бухаріна: "Хто володіє хлібом, той має владу". Він відзначив, що хлібом володіли українські селяни, тож у них була влада.

Тоді, за його словами, влада впровадила колективізацію, але українські селяни не хотіли йти в колгоспи, тож в влада СРСР вирішила заволодіти хлібом.

Філарет вважає, що в тому, що Голодомор був спрямований на знищення українців, немає сумнівів і назвав його не голодом, а знищенням українського народу.

"Мій батько працював на цементному заводі, біля села, але хліба йому не давали…Ми переїхали на шахту, де працювали переважно росіяни. Їм на шахті хліб давали, робітникам - 400 гр, а членам сім’ї  - 200 гр….Моєму діду з села, хліба не давали, тому він помер", - поділився спогадами Філарет.

Також предстоятель УПЦ КП висловив вдячність державам, які визнали Голодомор геноцидом українського народу.

"Нас знищували, але ми живі, не тільки живі, але й утверджуємося… Душу і тіло ми положим за нашу свободу і це правда, бо ми в рабстві жити не хочемо і не будемо жити ніколи", - резюмував Філарет.

Свій виступ він завершив словами: "Слава Ісісу Христу і Слава Україні".

Нагадаємо, Священний Синод Вселенської православної церкви більшістю голосів надав Томос Україні.

Патріарх Української православної церкви Київського патріархату Філарет каже, що російська церква може лишитися в Україні після отримання нею автокефалії, але називатися українською вже не зможе.

Також Синод Вселенського Патріархату визнав незаконною анексію Київської Митрополії Російською Православною Церквою.

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23 11 2018 17:20
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