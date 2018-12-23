Філарет розповів про вплив КДБ на церкву часів СРСР і погрози розстрілом

У Радянському Союзі усі православні ієрархи змушені були співпрацювати з Комітетом державної безпеки (КДБ).

"Не було жодного єпископа, який не мав би контактів з ними. Якщо він не мав контактів, то він не був єпископом. Тому, якщо хтось з архієреїв тих скаже, що він не мав контактів (із КДБ – ред.), то це означає, що він говорить неправду. Я це точно знаю", – заявив патріарх в інтерв'ю "Радіо Свобода"

За його словами, без "співпраці" з КДБ священнослужителі не могли повноцінно виконувати свої обов’язки, бо їхні рішення не мали юридичної сили, без згоди спецслужб ієрархи не могли призначити жодного священнослужителя.

"Без згоди КДБ не ставили ні архієреїв, ні священиків. Треба було з ними погоджувати всі призначення. Указ архієрея був недійсним, якщо немає реєстрації. ... Щоб мати реєстрацію, треба було домовитися з ними, щоб вони погодилися на посвячення того чи іншого єпископа і призначення того чи іншого священика", – розповів Філарет.

Він додав, що йому вдавалося не порушувати таємницю сповіді, хоча одного разу через відмову доносити на людей йому погрожували розстрілом.

"Від мене на початку вимагали, щоб я їм відкривав те, що мені будуть люди говорити на сповіді. Я сказав: ні, священик повинен зберігати таємницю сповіді. Тоді він виймає пістолет, кладе на стіл і каже: ми можемо вас розстріляти. Я йому на це сказав: можете розстріляти мене, але для мене не має значення, помру я зараз, ви мене розстріляєте, чи я доживу до глибокої старості, а виконувати ці ваші умови не буду", – розповів Філарет.

За його словами, після цього випадку його переслідування припинилися, однак контактувати із КДБ все одно доводилося.