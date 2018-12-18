Філарет тиснув на мене, аби я зняв свою кандидатуру на пост предстоятеля, - митрополит Михаїл

Митрополит Луцький і Волинський Михаїл, який брав участь в Об’єднавчому соборі українського православ’я 15 грудня і претендував на пост предстоятеля нової церкви, заявив, що на нього тиснули, аби він зняв свою кандидатуру на виборах.

"Тиск полягав у тому, що патріарх Філарет поставив умову: якщо я не знімаю своєї кандидатури на предстоятеля, він не піде на собор", - пояснив митрополит Михаїл, інформує Громадське.

Зазначимо, що вранці 15 грудня перед початком Об’єднавчого собору представники УПЦ КП, до якої належав і сам Михаїл, зібралися на загальні збори у церкві Теплої Софії. Ця святиня розташована на території комплексу Софії Київської, де і відбувся згодом сам собор. Там священнослужителі Київського патріархату мали самоліквідуватися.

"Ми не могли, маючи існуючу конфесію, ставати учасниками іншої. Коли б ми - Українська православна церква Київського патріархату, були як церковна організація розпущені, тоді отримали б право створювати іншу інституцію - Православну церкву Україну", - пояснив митрополит Луцький і Волинський Михаїл.

Саме на зборах щодо ліквідації УПЦ КП, за словами митрополита Михаїла, і пролунали заяви.

"Він (Філарет - ред.) заявив, що є ще один кандидат від Київського патріархату (окрім Епіфанія, кандидатуру якого підтримував сам Філарет - ред.), який переможе на виборах. Вони дослідили, що я переможу на виборах. А цього допустити не можна. Мусить перемогти Епіфаній", - пояснює причини затримки початку Об’єднавчого собору 15 грудня митрополит Луцький і Волинський Михаїл.

За його словами, "патріарх Філарет казав, що якщо я не зніму своєї кандидатури, то він не розпустить Київський патріархат і з частиною єпископату, покине собор".

"Я відмовився від участі. Бо уявіть собі: я перемагаю, стаю предстоятелем нової церкви і залишаюся з частиною єпископату. Інша частина на чолі з Філаретом буде окремо. І ситуація залишиться незмінною, як і до собору. Буде і далі дві окремі церковні структури. Тільки одна з них матиме назву - Православна церква України. А інша так і залишиться Київським патріархатом. І далі був би розкол", - пояснив владика Михаїл мотив своєї відмови від участі у виборах предстоятеля.

Однак, попри відмову від участі, митрополит Михаїл таки потрапив до другого туру виборів предстоятеля, оскільки у першому турі відбувалося рейтингове голосування. Іншими словами - існував список із усіх присутніх єпископів, за кого і голосували усі присутні. У підсумку було сформовано список із трьох єпископів, за яких було віддано найбільше голосів. Ними стали владики Епіфаній та Михаїл із Київського патріархату та владика Симеон із Московського.

"Розумієте, я не висував своєї кандидатури. Це інші єпископи підтримали мене. Це були архієреї і з Київського патріархату, і автокефальної церкви. Про підтримку заявляли навіть присутні представники Московського патріархату. Але і тут мене змусили відректися від претендентства", - заявив владика Михаїл.

Відтак у третій тур обрання предстоятеля нової церкви потрапив інший священнослужитель з числа присутніх - єпископ Вишгородський і Подільський Володимир з Української автокефальної церкви (УАПЦ).

"Нині я розповідаю про цю ситуацію, адже хочу розповісти правду. Цей тиск вчинявся публічно, на очах інших присутніх на соборі. Але одразу при цьому хочу наголосити: я поважаю обраного предстоятеля – владику Епіфанія, та готовий надалі із ним спільно розбудовувати Православну церкву України. Головне не хто її очолив, а що вона відбулася", - підсумував розмову владика Михаїл.

На запитання, що означає цитата про "бажання стати предстоятелем", про яке митрополит Михаїл заявив на прес-конференції 18 грудня у Луцьку, владика відповів: "У житті всяко буває. Невідомо, скільки людина проживе. У цьому бажанні не слід шукати нічого поганого".

Як відомо, у суботу, 15 грудня, об'єднавчий собор обрав митрополита Переяславського і Білоцерківського Епіфанія (Думенка) на пост предстоятеля єдиної Української православної церкви.