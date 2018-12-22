Філарет заперечив заяви митрополита Михаїла про шантаж і тиск: це було "вмовляння"

"Ніхто його не шантажував. Його вмовляли. Так. Для того, щоб зберегти єдність"

Патріарх Філарет заперечив заяви митрополита Луцького та Волинського Михаїла про нібито шантаж під час обрання предстоятеля нової Православної церкви України.

Філарет пояснив, що митрополита не шантажували, а "вмовляли" зняти свою кандидатуру.

"Ніхто його не шантажував. Його вмовляли. Так. Для того, щоб зберегти єдність. Бо якби цієї єдності не було б, то не було би Собору", - сказав Філарет в ефірі "Радіо Свобода".

Митрополит Михаїл був кандидатом на предстоятеля єдиної української помісної православної церкви від Української православної церкви (Київського патріархату). Однак, коли він вийшов у другий тур голосування разом із митрополитом Переяславським і Білоцерківським Епіфанієм і митрополитом Вінницьким і Барським Симеоном, то зняв свою кандидатуру.

Раніше Митрополит Луцький і Волинський Михаїл заявив, що на нього тиснули, аби він зняв свою кандидатуру на виборах.

Нагадаємо, 15 грудня була створена Православна церква в Україні, яка об'єднала УПЦ Київського патріархату, УАПЦ і частину УПЦ Московського патріархату. Її предстоятелем було обрано єпископа Епіфанія, який отримав титул митрополита Київського і всієї України. Раніше такий титул був у Онуфрія. Епіфаній, як було анонсовано раніше, отримає томос про автокефалію напередодні Різдва - 6 січня 2019 року в Константинополі.

УПЦ МП відмовилася визнати створення Православної церкви України. Загалом з 10 архієреїв УПЦ МП, чиєї появи очікували в Софії Київській, фізично були присутні лише двоє - митрополити Переяслав-Хмельницький Олександр (Драбинко) та Вінницький Симеон (Шостацький).

Новообраний предстоятель ПЦУ митрополит Київський і всієї України Епіфаній заявив, що нова церква готова прийняти до свого складу архієреїв і священиків Української православної церкви Московського патріархату, залишивши всі протиріччя в минулому.