Філарет заперечив заяви митрополита Михаїла про шантаж і тиск: це було "вмовляння"
Філарет пояснив, що митрополита не шантажували, а "вмовляли" зняти свою кандидатуру.
"Ніхто його не шантажував. Його вмовляли. Так. Для того, щоб зберегти єдність. Бо якби цієї єдності не було б, то не було би Собору", - сказав Філарет в ефірі "Радіо Свобода".
Митрополит Михаїл був кандидатом на предстоятеля єдиної української помісної православної церкви від Української православної церкви (Київського патріархату). Однак, коли він вийшов у другий тур голосування разом із митрополитом Переяславським і Білоцерківським Епіфанієм і митрополитом Вінницьким і Барським Симеоном, то зняв свою кандидатуру.
Раніше Митрополит Луцький і Волинський Михаїл заявив, що на нього тиснули, аби він зняв свою кандидатуру на виборах.
Нагадаємо, 15 грудня була створена Православна церква в Україні, яка об'єднала УПЦ Київського патріархату, УАПЦ і частину УПЦ Московського патріархату. Її предстоятелем було обрано єпископа Епіфанія, який отримав титул митрополита Київського і всієї України. Раніше такий титул був у Онуфрія. Епіфаній, як було анонсовано раніше, отримає томос про автокефалію напередодні Різдва - 6 січня 2019 року в Константинополі.
УПЦ МП відмовилася визнати створення Православної церкви України. Загалом з 10 архієреїв УПЦ МП, чиєї появи очікували в Софії Київській, фізично були присутні лише двоє - митрополити Переяслав-Хмельницький Олександр (Драбинко) та Вінницький Симеон (Шостацький).
Новообраний предстоятель ПЦУ митрополит Київський і всієї України Епіфаній заявив, що нова церква готова прийняти до свого складу архієреїв і священиків Української православної церкви Московського патріархату, залишивши всі протиріччя в минулому.
Президент Петро Порошенко підписав закон, згідно з яким Українська православна церква Московського патріархату має змінити назву і вказати свою приналежність до Росії.
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