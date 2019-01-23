Філарету 90 років: Порошенко назвав його істинно народним патріархом

Духовному лідеру православних українців Філарету 23 січня виповнилося 90 років.

У Володимирському кафедральному соборі Києва вранці розпочалася божественна літургія з нагоди його ювілею.

Найвищі особи держави привітали Філарета з днем народження.

Президент Петро Порошенко зазначив: "Рівно 90 років тому на українській Донеччині народився хлопець Михайло Денисенко. Прийнявши чернечий постриг у 21 рік Святіший Патріарх Філарет все своє життя присвятив служінню Церкві".

"Бажаю істинно народному Патріархові і Героєві України Божої ласки на многії та благії літа!", – заявив глава держави.

Рівно 90 років тому на українській Донеччині народився хлопець Михайло Денисенко. Прийнявши чернечий постриг у 21 рік Святіший Патріарх Філарет все своє життя присвятив служінню Церкві.



Бажаю істинно народному Патріархові і Героєві України Божої ласки на многії та благії літа! pic.twitter.com/Wl3N0nBqMu — Петро Порошенко (@poroshenko) 23 січня 2019 р.

Секретар Ради національної безпеки та оборони Олександр Турчинов також зазначив: "Є люди – світи, люди – епохи, люди – велетні. Таким є Святійший патріарх Філарет, якому сьогодні виповнюється 90 років!".

Турчинов зазначив, що майже 70 років життя Філарета були "сповнені боротьби та служіння Україні" і був готовий віддати життя за свої переконання.

"Патріарх Філарет – людина, яка асоціюється з незалежністю України, гідністю та боротьбою українського народу, яка завершиться нашою спільною перемогою! Нехай Господь благословляє та освячує Ваше життя і Ваш переможний шлях!", – зазначив секретар РНБО.

Прем’єр-міністр Володимир Гройсман також написав, що Філарет – взірець і наставник "для кожного, хто бореться зі злом, хто стикається зі зрадою, погрозами і наклепами, хто має велику і благородну мрію".