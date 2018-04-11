Філарету не забороняли брати участь у виборах голови помісної церкви, – УПЦ КП
Про це заявив речник Київської Патріархії, архієпископ Чернігівський Євстратій у неділю, 4 листопада.
За його словами, Патріарх Філарет залишається головною мішенню боротьби Московського Патріархату проти автокефалії Української Церкви.
"Тому зовсім не дивно, що в час, коли Святійший Вселенський Патріарх Варфоломій та Президент України Петро Порошенко підписали у Вселенській Патріархії документ, яким гарантовано і безпосередньо наближено момент отримання Українською Церквою Томосу про автокефалію, Москвою робиться чергове інформаційне вкидання. Його явна мета – ускладнити ситуацію, посіяти суперечки, перешкодити процесу, що зараз підходить до успішного завершення", – зазначив Євстратій.
"Процес підготовки до Об'єднавчого Собору триває... Бути кандидатом чи ні, тобто погодитися прийняти висунення чи відмовитися – особисте канонічне та статутне право Патріарха Філарета. Жодної заборони на висунення з будь-якої сторони немає і не може бути. Є обмін думками як частина нормального процесу, спрямованого до досягнення спільної мети – кращого мабутнього для Церкви в Україні. Однак слід підкреслити, що сам виборчий процес і висунення кандидатур відбуваються лише на Соборі, отже всі розмови до Собору відбуваються в контексті обговорення можливостей", – додав архієпископ.
Нагадаємо, керуючий справами УПЦ Московського патріархату, митрополит Антоній заявив про наявність листа від Вселенського патріархату до УПЦ КП і УАПЦ, згідно з яким голови цих церков не можуть брати участь у виборах глави нової Української православної церкви.
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