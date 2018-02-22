Філатов наказав знести пункти прийому металобрухту в Дніпрі

Мер Дніпра Борис Філатов розпорядився знести пункти прийому металобрухту в місті.

"Хіба ми з вами не є заручниками тих, хто змушує нещасних людей похилого віку місяцями сидіти безвилазно по квартирах? Тому що ліфт не працює через вкрадений кабель. Тих, через кого діти падають у відкриті люки, бо ці люки вкрадені? Хіба вони не терористи, а ми всі не їхні заручники? Я зневажаю корумпованих поліцейських, які кришують пункти прийому металобрухту.

Я зневажаю безвольних суддів, що випускають на свободу мразь, яка спотворює Місто. Але в мене є бульдозер і політична воля. Сьогодні в місті розпочинається операція "дамоклів меч". Як в Ізраїлі. Я починаю зносити цих тварюк під ніж. Просто тупо бульдозером. Без документів. І, можливо, навіть доберуся і до їхніх будинків. Так. Це - самоуправство. Але ви спробуйте мене посадити", - написав він у Facebook.

Філатов додав, що на житловому масиві "Тополя" знесли вже сім пунктів прийому металобрухту.

Нагадаємо, що в Житомирській області поблизу селища Озерного стався вибух невідомого предмета, внаслідок чого травмовано чоловіка. У лісовому масиві двоє жителів Житомирського району, батько і син віком 50 і 27 років, займалися пошуками металобрухту. Під час спроби викопати невідомий металевий предмет стався вибух.