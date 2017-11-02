Філіппіни сколихнув потужний землетрус: є загиблі

Потужний землетрус магнітудою 6,7 балів стався на острові Мінданао на Філіппінах в п'ятницю, 10 лютого пізно ввечері.

За попередніми даними 4 особи загинули і більше ста поранені. Пошкоджені будівлі, інфраструктура, у багатьох місцях немає електрики. Про це повідомило агентство Reuters.

У той же час, у місцевому госпіталі агентству Associated Press повідомили, що число загиблих сягнуло 15 осіб.



Фото: Reuters

За даними Геологічної служби США, магнітуда підземних поштовхів сягала 6,7 бала. Їх вогнище залягало на глибині 10 км. Епіцентр землетрусу знаходився в 13 км на схід від міста Серигао.

Місцеве радіо повідомило, що люди в паніці вибігали з будинків на відкриті простори. Деякі з будинків отримали сильні пошкодження. В окремих районах міста повалені лінії електропередач і відсутнє водопостачання.



Фото: AFP

Влада Суригао була змушена закрити єдиний у місті аеропорт через тріщину на злітній смузі.

Нагадаємо, минулого місяця на острові Бугенвіль Папуа - Нової Гвінеї стався землетрус магнітудою 8,0.

Раніше в центральній частині Італії стався землетрус магнітудою 5,4 бала.