Філіппіни сколихнув потужний землетрус: є загиблі
За попередніми даними 4 особи загинули і більше ста поранені. Пошкоджені будівлі, інфраструктура, у багатьох місцях немає електрики. Про це повідомило агентство Reuters.
У той же час, у місцевому госпіталі агентству Associated Press повідомили, що число загиблих сягнуло 15 осіб.
Фото: Reuters
За даними Геологічної служби США, магнітуда підземних поштовхів сягала 6,7 бала. Їх вогнище залягало на глибині 10 км. Епіцентр землетрусу знаходився в 13 км на схід від міста Серигао.
Місцеве радіо повідомило, що люди в паніці вибігали з будинків на відкриті простори. Деякі з будинків отримали сильні пошкодження. В окремих районах міста повалені лінії електропередач і відсутнє водопостачання.
Фото: AFP
Влада Суригао була змушена закрити єдиний у місті аеропорт через тріщину на злітній смузі.
Нагадаємо, минулого місяця на острові Бугенвіль Папуа - Нової Гвінеї стався землетрус магнітудою 8,0.
Раніше в центральній частині Італії стався землетрус магнітудою 5,4 бала.
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