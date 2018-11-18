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Філія "Укргазвидобування" купила Land Cruiser Prado за 1,1 млн грн

Ціна угоди на 1% нижча від очікуваної вартості закупівлі у 1,10 млн грн.
Філія "Укргазпромгеофізика" ПАТ "Укргазвидобування" 23 жовтня за результатами тендеру замовила ТОВ "Гранд Мотор" легковий автомобіль за 1,09 млн гривень.
Філія "Укргазвидобування" купила Land Cruiser Prado за 1,1 млн грн Фото: з відкритих джерел

Про це повідомляється у системі "Прозорро", передають "Наші гроші".

Цьогоріч у Харків поставлять білий позашляховик Toyota Land Cruiser Prado 2.7 Dual VVT-i Comfort Євро 6 2018 року випуску з гарантією три роки або 100 тис км пробігу.

Автівка має клімат-контроль, камеру заднього виду, дорожній авто-комплект, системи безпеки, дві фронтальні, дві бокові та колінну подушку водія і дві шторки безпеки. Зараз в автосалонах ціни на цю комплектацію починаються від 1,16 млн гривень.

У серпні Філія "Український науково-дослідний інститут природних газів" ("УкрНДІгаз") ПАТ "Укргазвидобування" купила її в кольорі "чорний металік" за 1,12 млн гривень.

Ціна угоди на 1% нижча від очікуваної вартості закупівлі у 1,10 млн грн.

"Гранд Мотор" із Хмельницького належить Тетяні Дерешук і Марії Гвоздьовій – дружині екс-нардепа Михайла Гвоздьова, який є кінцевим бенефіціаром переможця.

Натомість єдиного конкурента з нижчою на 0,5% ціною – сумське ТОВ "Артмотор" із групи компаній "Автоарт" належить Олегу Топчію і росіянину Олександру Лалаяну, які також володіють харківським дилером Toyota ТОВ "Артсіті" – відхилили через відсутність документу на право продажу і невідповідність даних фінансової звітності за 2017-2018 роки. При цьому ніхто жодного разу не знижував ціну під час аукціону.

Нагадаємо, що Печерський районний суд Києва арештував автомобіль екс-першого заступника голови правління ПАТ "Укргазвидобування" Олексія Тамразова.

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18 11 2018 13:16
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