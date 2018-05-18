Фільм "Донбас" Лозниці отримав премію за кращу режисуру

За "приголомшливий і часом ірреальний погляд на війну на своїй батьківщині"

Фільм "Донбас" українського режисера Сергій Лозниці отримав премію за кращу режисуру на конкурсі кінофестивалю в Каннах "Особливий погляд".

Про це повідомив продюсер та директор компанії "Arthouse Traffic" Денис Іванов на своїй сторінці у Facebook.

Нагадаємо, що новий фільм українського режисера Сергія Лозниці "Донбас" відкривав другу за значенням програму "Un Certain Regard ("Особливий погляд"). Режисер уже вчетверте бере участь у Каннському фестивалі. Його робота "Щастя моє" став першим українським фільмом в основному конкурсі. У 2014 році поза конкурсом показали його фільм "Майдан". Минулого року також в основному конкурсі взяв участь фільм Лозниці "Лагідна".



Фото: з відкритих джерел

Cтрічку "Донбас" створено в ко-продукції Німеччини, України, Франції та Нідерландів. Знімання проходили в Кривому Розі. За словами режисера, фільм складається з декількох епізодів, заснованих на реальних подіях.