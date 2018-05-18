Фільм "Донбас" Лозниці отримав премію за кращу режисуру
Про це повідомив продюсер та директор компанії "Arthouse Traffic" Денис Іванов на своїй сторінці у Facebook.
Нагадаємо, що новий фільм українського режисера Сергія Лозниці "Донбас" відкривав другу за значенням програму "Un Certain Regard ("Особливий погляд"). Режисер уже вчетверте бере участь у Каннському фестивалі. Його робота "Щастя моє" став першим українським фільмом в основному конкурсі. У 2014 році поза конкурсом показали його фільм "Майдан". Минулого року також в основному конкурсі взяв участь фільм Лозниці "Лагідна".
Фото: з відкритих джерел
Cтрічку "Донбас" створено в ко-продукції Німеччини, України, Франції та Нідерландів. Знімання проходили в Кривому Розі. За словами режисера, фільм складається з декількох епізодів, заснованих на реальних подіях.
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