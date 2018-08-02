Фільм "Міф" про Василя Сліпака вийшов у прокат
Про це повідомляє "24 канал".
"Серед тих, хто завітав на прем’єру – бойові побратими "Міфа", дехто з них приїхав з передової", - зазначається у повідомленні.
Побачити фільм "Міф" можна у кінотеатрах Києва, Дніпра, Івано-Франківська, Львова, Одеси, Полтави, Сум, Тернополя, Харкова, Херсона і Чернігова.
Фільм "Міф" розповідає історію життя та загибелі Василя Сліпака - оперного співака зі світовим ім'ям, який мав успішну кар'єру на світових оперних сценах, прожив у Франції 19 років. А коли на сході України розпочалися бойові дії, він поїхав на Донбас добровольцем.
Загинув у бою від кулі снайпера 29 червня 2016 у смт Луганське Донецької області, в околицях Донецького аеропорту. Кавалер ордена «За мужність» І ст., Герой України, кавалер ордена «Золота Зірка».
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