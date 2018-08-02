Фільм "Міф" про Василя Сліпака вийшов у прокат

Побачити фільм "Міф" можна у кінотеатрах Києва, Дніпра, Івано-Франківська, Львова, Одеси, Полтави, Сум, Тернополя, Харкова, Херсона і Чернігова

У прокат вийшов документальний фільм про оперного співака Василя Сліпака, який загинув на Донбасі.

Про це повідомляє "24 канал".

"Серед тих, хто завітав на прем’єру – бойові побратими "Міфа", дехто з них приїхав з передової", - зазначається у повідомленні.

Побачити фільм "Міф" можна у кінотеатрах Києва, Дніпра, Івано-Франківська, Львова, Одеси, Полтави, Сум, Тернополя, Харкова, Херсона і Чернігова.

Фільм "Міф" розповідає історію життя та загибелі Василя Сліпака - оперного співака зі світовим ім'ям, який мав успішну кар'єру на світових оперних сценах, прожив у Франції 19 років. А коли на сході України розпочалися бойові дії, він поїхав на Донбас добровольцем.

Загинув у бою від кулі снайпера 29 червня 2016 у смт Луганське Донецької області, в околицях Донецького аеропорту. Кавалер ордена «За мужність» І ст., Герой України, кавалер ордена «Золота Зірка».