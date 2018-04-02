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Фільм про хлопчика з Донбасу визнали найкращою документалкою на кінофестивалі у Швеції

Це вже друга міжнародна нагорода стрічки - у листопаді 2017 року The Distant Barking of Dogs був відзначений як найкращий дебют на міжнародному фестивалі документальних фільмів IDFA в Амстердамі
Документальний фільм The Distant Barking of Dogs ("Віддалений гавкіт собак"), знятий на Донбасі, здобув нагороду на кінофестивалі у шведському Гетеборзі.
Фільм про хлопчика з Донбасу визнали найкращою документалкою на кінофестивалі у Швеції Постер до фільму

Про це повідомив асистент режисера стрічки Азад Сафаров на своїй сторінці у Facebook.

"Фільм про Україну знову переміг!! Наша документалка The Distant Barking of Dogs про 10-річного хлопчика, що живе біля фронту, здобула вже другу перемогу на другому ж фестивалі!! У Гетеборзі, Швеція", - написав він.

Як він поінформував, фільм отримав премію за найкращий документальний фільм The Dragon Award for Best Nordic Dox.

Це вже друга міжнародна нагорода стрічки - у листопаді 2017 року The Distant Barking of Dogs був відзначений як найкращий дебют на міжнародному фестивалі документальних фільмів IDFA в Амстердамі (Нідерланди).

Події у фільмі The Distant Barking of Dogs розгортаються на сході України поблизу лінії зіткнення. У центрі сюжету – життя 10-річного хлопчика Олега, який живе зі своєю бабусею у Гнутовому на Донеччині. Після початку бойових дій на Донбасі вони залишаються в селі і спостерігають за тим, як виїжджають інші. Через цю історію у фільмі показано, що для дитини означає зростати у зоні війни, пише "Радіо Свобода".

Фільм є спільним проектом Данії, Швеції і Фінляндії. Робота над ним тривала з 2015 по 2017 роки. Режисер стрічки Саймон Леренг Вілмонт.

Гетеборзький кінофестиваль є найбільшим у Скандинавії. Щороку тут протягом десяти днів у січні-лютому показують приблизно 450 фільмів із 60 країн. Емблемою фестивалю є червоний дракон.

Нагадаємо, права на український повнометражний фільм-фентезі "Сторожова застава" продали вже у 27 країн світу.

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04 02 2018 12:30
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