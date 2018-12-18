Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Фільм про Україну пройшов у шорт-лист "Оскара"

У січні назвуть п’ятірку номінантів
Фільм про Україну увійшов у шортліст премії американської кіноакадемії "Оскар".
Фільм про Україну пройшов у шорт-лист "Оскара" Фото: gaganews.com.ua

Стрічка має назву "Віддалений гавкіт собак" (The Distant Barking of Dogs) і розповідає про 10-річного хлопчика Олежку, який росте біля війни на Донбасі.

"Тепер ми у списку 15 найкращих документалок світу", – прокоментував цю подію у своєму Facebook один із авторів фільму Азад Сафаров.

Він також анонсував, що у січні назвуть п’ятірку номінантів.

Стрічка "Віддалений гавкіт собак" вже отримала 25 нагород у світі і була номінантом на кращу стрічку Європейської кіноакадемії.

Нагадаємо, національним претендентом на "Оскар" у номінації "Найкращий іноземний фільм" цього року буде "Донбас" Сергія Лозниці.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

18 12 2018 10:20
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Історія ветерана 72 ОМБр, який після поранення на Донбасі зайнявся розведенням овець

Історія ветерана 72 ОМБр, який після поранення на Донбасі зайнявся розведенням овець

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.