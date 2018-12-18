CУСПІЛЬСТВО НОВИНИФільм про Україну увійшов у шортліст премії американської кіноакадемії "Оскар".Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Фільм про Україну пройшов у шорт-лист "Оскара"
У січні назвуть п’ятірку номінантів
Фото: gaganews.com.ua
Стрічка має назву "Віддалений гавкіт собак" (The Distant Barking of Dogs) і розповідає про 10-річного хлопчика Олежку, який росте біля війни на Донбасі.
"Тепер ми у списку 15 найкращих документалок світу", – прокоментував цю подію у своєму Facebook один із авторів фільму Азад Сафаров.
Він також анонсував, що у січні назвуть п’ятірку номінантів.
Стрічка "Віддалений гавкіт собак" вже отримала 25 нагород у світі і була номінантом на кращу стрічку Європейської кіноакадемії.
Нагадаємо, національним претендентом на "Оскар" у номінації "Найкращий іноземний фільм" цього року буде "Донбас" Сергія Лозниці.
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