Фільм про Україну пройшов у шорт-лист "Оскара"

Фільм про Україну увійшов у шортліст премії американської кіноакадемії "Оскар".

Стрічка має назву "Віддалений гавкіт собак" (The Distant Barking of Dogs) і розповідає про 10-річного хлопчика Олежку, який росте біля війни на Донбасі.

"Тепер ми у списку 15 найкращих документалок світу", – прокоментував цю подію у своєму Facebook один із авторів фільму Азад Сафаров.

Він також анонсував, що у січні назвуть п’ятірку номінантів.

Стрічка "Віддалений гавкіт собак" вже отримала 25 нагород у світі і була номінантом на кращу стрічку Європейської кіноакадемії.

Нагадаємо, національним претендентом на "Оскар" у номінації "Найкращий іноземний фільм" цього року буде "Донбас" Сергія Лозниці.