Фільм про вбивство Шеремета отримав престижну європейську нагороду

Фільм був визнаний кращим, зокрема, за стрічку Al Jazeera

Фільм про вбивство журналіста "Української правди" Павла Шеремета "Вбивство Павла" отримав одну з найпрестижніших європейських нагород - DIG Award 2018.

Про це повідомила одна з авторів фільму, журналіст Слідство.Інфо Анна Бабінець у Facebook.

За її словами, нагороду отримала у суботу в Італії одна з авторів Олена Логінова.

"Фільм-розслідування спільного виробництва Слідство.Інфо та Organized Crime and Corruption Reporting Project був визнаний кращим, зокрема, за фільм Al Jazeera та інших всесвітньо відомих медіа", - написала Бабінець.

Нагадаємо, журналіст Павло Шеремет загинув 20 липня 2016 року в Києві від вибуху авто, за кермом якого він був.

Національна поліція з 24 липня 2017 року засекретила всі рішення судів у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета із міркувань безпеки.

За майже 2 роки розслідування слідство не має реальної доказової бази.