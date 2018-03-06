Фільм про вбивство Шеремета отримав престижну європейську нагороду
Про це повідомила одна з авторів фільму, журналіст Слідство.Інфо Анна Бабінець у Facebook.
За її словами, нагороду отримала у суботу в Італії одна з авторів Олена Логінова.
"Фільм-розслідування спільного виробництва Слідство.Інфо та Organized Crime and Corruption Reporting Project був визнаний кращим, зокрема, за фільм Al Jazeera та інших всесвітньо відомих медіа", - написала Бабінець.
Нагадаємо, журналіст Павло Шеремет загинув 20 липня 2016 року в Києві від вибуху авто, за кермом якого він був.
Національна поліція з 24 липня 2017 року засекретила всі рішення судів у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета із міркувань безпеки.
За майже 2 роки розслідування слідство не має реальної доказової бази.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Моделіст військової техніки: "Принципово не роблю російську і "ДНРівську" техніку. Хіба що, спалену"
- ФОТО Знайти себе на театральній сцені. І не загубити в суспільстві
- ВІДЕО З чим Україна їде на Каннський фестиваль?
- Моделіст військової техніки: "Принципово не роблю російську і "ДНРівську" техніку. Хіба що, спалену"
- Творці мистецького виміру Створювати мистецтво може кожен. New Wave Exhibition в цьому переконує
- Моделіст військової техніки: "Принципово не роблю російську і "ДНРівську" техніку. Хіба що, спалену"
- Творці мистецького виміру
- Ветеран АТО, який виготовляє бастурму: Подобається, коли клієнти кажуть: “Фоток не буде, бо все з'їли”
- Умирать всегда страшно. И двадцать лет назад, и сейчас, и, подозреваю, даже через сто