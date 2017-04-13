Фільм українського режисера Лозниці став учасником Каннського кінофестивалю
Про це повідомляє офіційний Twitter Каннського кінофестивалю.
#Cannes2017 A GENTLE CREATURE by Sergei LOZNITSA #Competition— Festival de Cannes (@Festival_Cannes) 13 квітня 2017 р.
На сайті IMDB повідомляється, що новий фільм режисера документального "Майдану" (2014) був знятий у Латвії за французькі кошти.
Інші деталі стрічки, в тому числі синопсис не повідомляються.
Окрім Лозниці в офіційній конкурсній програмі Канн будуть представлені нові фільми Міхаеля Ханеке, Софії Копполи, Тодда Генза, Мішеля Хазанавічуса, Андрія Звягінцева, Франсуа Озона та інших режисерів.
Лозниця - відомий документаліст, автор фільму "Майдан" про Революцію гідності.
Його фільм "Щастя моє" представляв Україну у 2010 році в офіційній програмі Канн.
Нагадаємо, у 2014 році до переліку фільмів, які показали на Міжнародному кінофестивалі у Каннах, увійшла документальна стрічка кінорежисера Сергія Лозниці "Майдан", яку він відзняв у Києві під час революційних подій.
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