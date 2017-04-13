Фільм українського режисера Лозниці став учасником Каннського кінофестивалю

Новий фільм режисера документального "Майдану" (2014) був знятий у Латвії за французькі кошти

Фільм українського режисера Сергія Лозниці "A Gentle Creature" буде представлений в офіційній конкурсній програмі ювілейного, 70-го, Каннського кінофестивалю.

Про це повідомляє офіційний Twitter Каннського кінофестивалю.

На сайті IMDB повідомляється, що новий фільм режисера документального "Майдану" (2014) був знятий у Латвії за французькі кошти.

Інші деталі стрічки, в тому числі синопсис не повідомляються.

Окрім Лозниці в офіційній конкурсній програмі Канн будуть представлені нові фільми Міхаеля Ханеке, Софії Копполи, Тодда Генза, Мішеля Хазанавічуса, Андрія Звягінцева, Франсуа Озона та інших режисерів.

Лозниця - відомий документаліст, автор фільму "Майдан" про Революцію гідності.

Його фільм "Щастя моє" представляв Україну у 2010 році в офіційній програмі Канн.

Нагадаємо, у 2014 році до переліку фільмів, які показали на Міжнародному кінофестивалі у Каннах, увійшла документальна стрічка кінорежисера Сергія Лозниці "Майдан", яку він відзняв у Києві під час революційних подій.