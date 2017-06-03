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Фільм українського режисера став найкращим на фестивалі "Чеський лев"

Премію присуджують Чеська академія кіно та телебачення і Czech Film Center
Молода українська режисер Ганна Любинецька отримала престижну кінопремію Magnesia в категорії студентських документальних фільмів за фільм "Київ – Москва" на фестивалі "Чеський лев".
Фільм українського режисера став найкращим на фестивалі "Чеський лев" Кадр з фільму "Київ – Москва". Фото: www.lyubynetska.com/films

У конкурсі студентських фільмів цього року брали участь п'ять кінострічок, повідомляє чеське видання Празький Експрес.

За сюжетом фільму, Рената живе в Києві зі своєю матір'ю. Її молодший брат Кирило воює на Сході України. З Москви приїжджає скейтбордист Саша, найнятий рекламний агентством, в якому працює Рената. Їй доручають піклуватися про Сашу, але вона втрачає гроші на готель і змушена поселити гостя в порожній кімнаті брата.

Переможці кінопремії Magnesia оголошують на церемонії вручення головної кінопремії Чехії "Чеський лев". Премію присуджують Чеська академія кіно та телебачення і Czech Film Center.

Нагадаємо, що документальний фільм "Школа №3" режисерів Єлизавети Сміт і Георга Жено отримав гран-прі паралельного конкурсу Берлінського кінофестивалю Generation 14+.

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06 03 2017 17:56
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