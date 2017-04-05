Фільм українського режисера визнаний найкращим на фестивалі в Австрії
Рідні - це фільм про життя людей із однієї родини, родини режисера, які мають спільну історію, спільне виховання, та сучасні події в Україні вплинули на їх світогляд та на самоідентифікацію. Після зйомок цієї стрічки режисер емігрував з Росії до Латвії і живе в Ризі. Про це повідомляє "Новое время".
"Для мене перемога такого особистого для мене фільму є чимось надзвичайним. Ніби нагородили не мою стрічку, а все моє життя. Конкурс був дійсно надзвичайно великим, у стрічках- конкурентах піднімалося багато загальноєвропейських проблем, зокрема біженців. Однак перемога картини з такою інтимною інтонацією це велика подія і для мене, і для всієї України", - коментує свій тріумф режисер Віталій Манський.
Продюсер стрічки і засновник продакш-компанії 435 FILMS Анна Паленчук зазначила, що це перша нагорода, яку отримав цей фільм, і підкреслює важливість перемоги на тлі євроінтеграційних процесів в Україні.
Прем'єра документального фільму Рідні відбулася в рамках Міжнародного кінофестивалю в Карлових Варах у 2016 році. Далі фільм був продемонстрований на Міжнародних кінофестивалях в Торонто, Ризі, Німеччині, Естонії, Голландії, Великій Британії, Бразилії. В Україні прем'єра відбулася 2 лютого 2017 року.
Як повідомляв iPress.ua, фільм українського режисера Сергія Лозниці "A Gentle Creature" буде представлений в офіційній конкурсній програмі ювілейного, 70-го, Каннського кінофестивалю.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Посол Японії висадив сакури у Львові, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ФОТО В Одесі на Алеї Слави сталася бійка: затримано 16 осіб, - ФОТО ОНОВЛЕНО
- ФОТО Наслідки пожежі у Балаклії, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- Starbucks обіцяє працевлаштувати 10 тис. біженців через указ Трампа
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків