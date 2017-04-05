Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Фільм українського режисера визнаний найкращим на фестивалі в Австрії

Рідні - це фільм про життя людей із однієї родини, родини режисера, які мають спільну історію, спільне виховання, та сучасні події в Україні вплинули на їх світогляд та на самоідентифікацію
На церемонії нагородження 13-ї CROSSING EUROPE FILM FESTIVAL LINZ в Австрії головний приз отримала українська документальна стрічка режисера Віталія Манського - Рідні.
Фільм українського режисера визнаний найкращим на фестивалі в Австрії Фото: "Новое время"

Рідні - це фільм про життя людей із однієї родини, родини режисера, які мають спільну історію, спільне виховання, та сучасні події в Україні вплинули на їх світогляд та на самоідентифікацію. Після зйомок цієї стрічки режисер емігрував з Росії до Латвії і живе в Ризі. Про це повідомляє "Новое время".

"Для мене перемога такого особистого для мене фільму є чимось надзвичайним. Ніби нагородили не мою стрічку, а все моє життя. Конкурс був дійсно надзвичайно великим, у стрічках- конкурентах піднімалося багато загальноєвропейських проблем, зокрема біженців. Однак перемога картини з такою інтимною інтонацією це велика подія і для мене, і для всієї України", - коментує свій тріумф режисер Віталій Манський.

Продюсер стрічки і засновник продакш-компанії 435 FILMS Анна Паленчук зазначила, що це перша нагорода, яку отримав цей фільм, і підкреслює важливість перемоги на тлі євроінтеграційних процесів в Україні.

Прем'єра документального фільму Рідні відбулася в рамках Міжнародного кінофестивалю в Карлових Варах у 2016 році. Далі фільм був продемонстрований на Міжнародних кінофестивалях в Торонто, Ризі, Німеччині, Естонії, Голландії, Великій Британії, Бразилії. В Україні прем'єра відбулася 2 лютого 2017 року.

Як повідомляв iPress.ua, фільм українського режисера Сергія Лозниці "A Gentle Creature" буде представлений в офіційній конкурсній програмі ювілейного, 70-го, Каннського кінофестивалю.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

04 05 2017 17:57
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Благодійність Порошенка: театр на Подолі, рекламні екскурсії та святкова ілюмінація власної фабрики

Благодійність Порошенка: театр на Подолі, рекламні екскурсії та святкова ілюмінація власної фабрики

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.