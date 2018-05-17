Фільм "Жінка на війні", знятий за підтримки Держкіно, отримав нагороду у Каннах
SACD (Authors 'Society) підтримує фільми нових авторів. Нагороду може отримати один з фільмів, які беруть участь у "Тижні критики". Переможець отримує € 5тис.
Героїню у виконанні Халлдори Гейхадсдоттір весь час супроводжують музиканти: ісландські та українські. Давид Тор Йонссон, Маґнус Триґвассон Еліасен і Омар Ґудйонссон та відомі виконавиці українських народних пісень Ірина Данилейко, Галина Гончаренко, Сусанна Карпенко виконують чимало функцій. Вони не просто творять ідеальний саундтрек. Вони є коментаторами, помічниками та жвавими учасниками подій.
Фото: з відкритих джерел
Фільм "Жінка на війні" знято за підтримки Держкіно, український продюсер – Сергій Лавренюк.
iPress.ua повідомляв, що цьогоріч 2 фільми українських режисерів і одна стрічка за підтримки Державного агентства України з питань кіно потрапили до програм Каннського фестивалю.
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