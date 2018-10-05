Фільм "Донбас" презентували на Каннському фестивалі
На прем'єру приїхав режисер, продюсери і учасники знімальної групи. Під час представлення фільму Лозниця розповів, що його спонукав на створення перегляд аматорського ролика на ютубі. "Ласкаво просимо на Донбас", - завершив він презентацію.
Фото: facebook.com/pavlo.rozenko
Прокат фільму в Україні обіцяють у 2018 році.
Фільм претендує на призи конкурсу "Особливий погляд", де також беруть участь 19 картин.
iPress.ua повідомляв, що стрічку "Донбас" створено в ко-продукції Німеччини, України, Франції та Нідерландів. Знімання проходили в Кривому Розі. За словами режисера, фільм складається з декількох епізодів, заснованих на реальних подіях.
Нагадаємо, що з 8 по 19 травня в Каннах, в Палаці фестивалів і конгресів на набережній Круазетт, відбувається щорічний кінофестиваль. Він традиційно збирає на Французькій Рив'єрі зірок світового кінематографу.
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- Сергей Сергеевич: Я написав книжку про тих хлопців, про яких ніхто не напише"Грязь" – це точно про війну. "Грязь" – це точно про Донбас. А Хаккі – це вдала гра слів. Хаккі перекладається, як "грязь", і це теж про війну. Подвійна інтерпретація, подвійний зміст"