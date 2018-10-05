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Фільм "Донбас" презентували на Каннському фестивалі

В рамках 71-го Каннського кінофестивалю відбулася світова прем'єра нової стрічки Сергія Лозниці "Донбас", знятого за підтримки Держкіно
Картина бере участь у конкурсній програмі "Особливий погляд" і відкривала цю секцію.
Фільм "Донбас" презентували на Каннському фестивалі Фото: facebook.com/pavlo.rozenko

На прем'єру приїхав режисер, продюсери і учасники знімальної групи. Під час представлення фільму Лозниця розповів, що його спонукав на створення перегляд аматорського ролика на ютубі. "Ласкаво просимо на Донбас", - завершив він презентацію.


Фото: facebook.com/pavlo.rozenko

Прокат фільму в Україні обіцяють у 2018 році.

Фільм претендує на призи конкурсу "Особливий погляд", де також беруть участь 19 картин.

iPress.ua повідомляв, що стрічку "Донбас" створено в ко-продукції Німеччини, України, Франції та Нідерландів. Знімання проходили в Кривому Розі. За словами режисера, фільм складається з декількох епізодів, заснованих на реальних подіях.

Нагадаємо, що з 8 по 19 травня в Каннах, в Палаці фестивалів і конгресів на набережній Круазетт, відбувається щорічний кінофестиваль. Він традиційно збирає на Французькій Рив'єрі зірок світового кінематографу.

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10 05 2018 09:37
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