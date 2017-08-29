Фінал сьомого сезону серіалу "Гра престолів" побив рекорд переглядів

Останній епізод сьомого сезону серіалу "Гра Престолів" побив рекорд за кількістю переглядів.

За даними компанії Nielsen, на території США в неділю ввечері її подивилися 12,1 млн чоловік, пише "Інтерфакс-Україна".

Телеканал HBO, який виробляє серіал, відзвітував про 16,5 млн глядачів. До підрахунку включені як телеглядачі, так і користувачі мобільного додатка HBO Now.

У порівнянні із закінченням минулого сезону кількість аудиторії "Гри престолів" зросла на 36%. Рік тому фінальну серію шостого сезону подивилися 8,9 млн чоловік. При цьому HBO стверджує, що кожну серію сьомого сезону дивляться більше 30 млн чоловік. Значна частина глядачів з'являється після прем'єрного показу.

У наступному сезоні "Гри престолів" буде шість серій. Відомо, що на його зйомки витратять багато часу. Можливо, прем'єра відбудеться в 2019 році. Крім того, телеканал працює над приквелом серіалу.

Нагадаємо, хакери, відповідальні за останні витоки серій "Гри престолів", зв'язалися з виданням Mashable і розповіли про свої плани.

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