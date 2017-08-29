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Фінал сьомого сезону серіалу "Гра престолів" побив рекорд переглядів

Середня аудиторія кожної серії сьомого сезону перевищила 30 мільйонів осіб
Останній епізод сьомого сезону серіалу "Гра Престолів" побив рекорд за кількістю переглядів.
Фінал сьомого сезону серіалу "Гра престолів" побив рекорд переглядів Кадр з серіалу

За даними компанії Nielsen, на території США в неділю ввечері її подивилися 12,1 млн чоловік, пише "Інтерфакс-Україна".

Телеканал HBO, який виробляє серіал, відзвітував про 16,5 млн глядачів. До підрахунку включені як телеглядачі, так і користувачі мобільного додатка HBO Now.

У порівнянні із закінченням минулого сезону кількість аудиторії "Гри престолів" зросла на 36%. Рік тому фінальну серію шостого сезону подивилися 8,9 млн чоловік. При цьому HBO стверджує, що кожну серію сьомого сезону дивляться більше 30 млн чоловік. Значна частина глядачів з'являється після прем'єрного показу.

У наступному сезоні "Гри престолів" буде шість серій. Відомо, що на його зйомки витратять багато часу. Можливо, прем'єра відбудеться в 2019 році. Крім того, телеканал працює над приквелом серіалу.

Нагадаємо, хакери, відповідальні за останні витоки серій "Гри престолів", зв'язалися з виданням Mashable і розповіли про свої плани.

Компанія Proofpoint, що займається інформаційною безпекою, виявила "цілеспрямовану email-кампанію" з розповсюдження вірусів під прикриттям спойлерів до серіалу "Гра престолів" серед довірливих користувачів.

Художниця з костюмів серіалу "Гра престолів" Мішель Клептон зізналася, що шуби учасників Нічного дозору зроблені з килимів, придбаних в IKEA.

Каліфорнійський університет в Берклі запропонував пройти шеститижневий курс штучних мов, що використовуються в телесеріалі "Гра престолів".

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29 08 2017 10:30
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