Фіналісти Суперкубку Англії віддадуть гроші за матч жертвам пожежі в Лондоні
Лондонські Арсенал і Челсі пожертвують гроші від Суперкубка Англії жертвам пожежі в Grenfell Tower.
Про це повідомляє видання Daily Mail.
Також гроші виділить Футбольна асоціація Англії і спонсор Суперкубка компанія McDonald's.
Сторони планують заробити на проведенні матчу, який пройде 6 серпня, 1,25 млн фунтів. Всі гроші будуть віддані на потреби постраждалих.
Відзначимо, що Челсі буде проводити матч у статусі чемпіона країни, а Арсенал як володар національного кубка.
Нагадаємо, 14 червня розпочалася пожежа в 24-поверховому житловому будинку в британській столиці. Будівля вигоріла майже вщент.
16 червня у Лондоні провели акції із закликом до влади повідомити дані щодо зниклих безвісти та загиблих внаслідок пожежі, а також її причин.
Кількість загиблих або зниклих без вісті після пожежі в житловому будинку Гренфелл-Тауер у Лондоні (Великобританія) зросла до 79 осіб.
За останньою інформацією, трагедія сталась через холодильник з морозильною камерою моделі Hotpoint FF175BP.
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