Фіналісти Суперкубку Англії віддадуть гроші за матч жертвам пожежі в Лондоні

Арсенал і Челсі зіграють за Суперкубок Англії

Арсенал і Челсі пожертвують гроші від матчу за Суперкубок Англії постраждалим від пожежі в Лондоні.

Лондонські Арсенал і Челсі пожертвують гроші від Суперкубка Англії жертвам пожежі в Grenfell Tower.

Про це повідомляє видання Daily Mail.

Також гроші виділить Футбольна асоціація Англії і спонсор Суперкубка компанія McDonald's.

Сторони планують заробити на проведенні матчу, який пройде 6 серпня, 1,25 млн фунтів. Всі гроші будуть віддані на потреби постраждалих.

Відзначимо, що Челсі буде проводити матч у статусі чемпіона країни, а Арсенал як володар національного кубка.

Нагадаємо, 14 червня розпочалася пожежа в 24-поверховому житловому будинку в британській столиці. Будівля вигоріла майже вщент.

16 червня у Лондоні провели акції із закликом до влади повідомити дані щодо зниклих безвісти та загиблих внаслідок пожежі, а також її причин.

Кількість загиблих або зниклих без вісті після пожежі в житловому будинку Гренфелл-Тауер у Лондоні (Великобританія) зросла до 79 осіб.

За останньою інформацією, трагедія сталась через холодильник з морозильною камерою моделі Hotpoint FF175BP.