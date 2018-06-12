Фінансова директорка Huawei арештована за запитом США

Посольство Китаю в Канаді висловило протест щодо арешту і вимагає звільнення жінки

Донька засновника китайського телекомунікаційного гіганта Huawei Мен Ванчжоу арештована в Канаді. Їй загрожує екстрадиція до США.

Мен Ванчжоу, яка обіймає посади головного фінансового директора Huawei та заступника голови правління цієї компанії, була заарештована у Ванкувері 1 грудня, передає ВВС.

Деталі арешту не розголошуються, але відомо, що США розслідують діяльність Huawei у справі про можливе порушення санкцій проти Ірану.

Посольство Китаю в Канаді висловило протест щодо арешту і вимагає звільнення жінки.

У Huawei заявили, що мають замало інформації щодо звинувачень, і "не знають про будь-які протиправні дії Мен".

Міністерство юстиції Канади підтвердило дату та місце арешту Мен та додало: "Вона розшукається для екстрадиції Сполученими Штатами, а судовий розгляд щодо запобіжного заходу призначено на п'ятницю".

У міністерстві повідомили, що не можуть надати більше інформації, оскільки затримана вимагала не публікувати деталей справи і відповідне рішення ухвалили суди.

Представник Міністерства юстиції США у східному районі Нью-Йорка, який, за інформацією Huawei, висунув звинувачення, відмовився коментувати справу.

Американські ЗМІ повідомили, що діяльність Huawei розслідується через можливе порушення американських санкцій проти Ірану.

Китай закликає "негайно виправити правопорушення та відновити особисту свободу Мен Ванчжоу".

У Huawei заявили, що Мен була затримана під час пересадки в аеропорту. У своїй заяві компанія наголошує, що виконує "всі відповідні закони та правила, де вони діють, зокрема, санкційні закони та правила щодо експортного контролю ООН, США та ЄС".

"Компанія вважає, що канадські та американські правові органи зрештою досягнуть справедливого висновку", - йдеться у заяві.

Нагадаємо, що суд центрального округу Сеула засудив віце-президента компанії Samsung Electronics і фактичного главу Samsung Group Лі Чже Єна до п'яти років тюремного ув'язнення.