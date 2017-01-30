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Фінансування бойовиків на 4 млрд гривень виявили в Україні

Виявлено та заблоковано кошти на загальну суму в еквіваленті 28,54 млн грн.
Протягом березня-2014 – грудня-2016 виявлено фінансових операцій на 4,1 млрд грн, які можуть бути пов’язані з фінансуванням тероризму.
Фінансування бойовиків на 4 млрд гривень виявили в Україні Фото: wallnews.info

За весь період проведення розслідувань (березень 2014 – грудень 2016 років) стосовно фінансових операцій, які можуть бути пов’язані з фінансуванням тероризму або проведені за участю осіб, які публічно закликають до насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або зміни меж території або державного кордону України, підготовлено та направлено до правоохоронних органів України 152 матеріали (114 узагальнених та 38 додаткових узагальнених матеріалів), - повідомляють у Державній службі фінансового моніторингу України.

Сума фінансових операцій, які можуть бути пов’язані з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом, та можуть бути пов’язані з фінансуванням тероризму (сепаратизму), за цими матеріалами становить 4,1 млрд гривень.

Держфінмоніторинг постійно здійснює ідентифікація новопризначених так званих високопосадовців "ДНР" та "ЛНР", актуалізує їхній список та встановлює рахунки новопризначених осіб в банківських установах України.

За вказаний період на рахунках зазначених осіб виявлено та заблоковано кошти на загальну суму в еквіваленті 28,54 млн грн.

Нагадаємо, співробітники Служби безпеки затримали в Донецькій області чоловіка, який вимагав у місцевих жителів гроші, погрожуючи їм фізичною розправою.

 
 
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30 01 2017 15:26
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