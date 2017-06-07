Фінляндія допомомагатиме Україні реформувати середню освіту
Фінський проект триватиме чотири роки і буде спрямований на найскладніші аспекти реформи - розвиток навичок і компетенції вчителів, промоцію освіти, поліпшення середовища отримання освіти, повідомляє прес-служба українського МОН.
Адміністрування проекту, який на стадії розвитку, буде здійснюватися через Міністерство зовнішньої торгівлі і розвитку Фінляндії.
"Фінляндія щиро хоче допомогти подолати освітню прірву між Україною та рештою частина прогресивного світу. Адже у вас є дійсно потужний потенціал і людський капітал для цього. Був час, коли Фінляндія перебувала в схожій ситуації, і ми дійсно розуміємо важливість освіти для розвитку держави в цілому", - заявив міністр зовнішньої торгівлі і розвитку Фінляндії Кай Мюкканен.
Як уточнює Гриневич, проект, після схвалення, повинен стартувати в 2018 році для перших класів. У 2017-2018 році пілотні версії проекту запустять в 100 українських школах.
Нагадаємо, що протягом наступного навчального року Міністерство освіти і науки планує провести перепідготовку 22 тисяч учителів початкової школи в рамках реформування системи освіти.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО "Апокаліпсис": Москву накрив найпотужніший ураган за останні сто років, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ВІДЕО Суд зобов'язав ГПУ відкрити справу проти партії Тимошенко, - розслідування
- ФОТО Від дитинства до останніх років: унікальні фото з життя Любомира Гузара
- Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
- Starbucks обіцяє працевлаштувати 10 тис. біженців через указ Трампа