Фінляндія допомомагатиме Україні реформувати середню освіту

Проект повинен стартувати в 2018 році для перших класів

Фінляндія допоможе Україні реформувати середню освіту. Такої домовленості було досягнуто в ході робочого візиту міністра освіти і науки Лілії Гриневич до Фінляндії.

Фінський проект триватиме чотири роки і буде спрямований на найскладніші аспекти реформи - розвиток навичок і компетенції вчителів, промоцію освіти, поліпшення середовища отримання освіти, повідомляє прес-служба українського МОН.

Адміністрування проекту, який на стадії розвитку, буде здійснюватися через Міністерство зовнішньої торгівлі і розвитку Фінляндії.

"Фінляндія щиро хоче допомогти подолати освітню прірву між Україною та рештою частина прогресивного світу. Адже у вас є дійсно потужний потенціал і людський капітал для цього. Був час, коли Фінляндія перебувала в схожій ситуації, і ми дійсно розуміємо важливість освіти для розвитку держави в цілому", - заявив міністр зовнішньої торгівлі і розвитку Фінляндії Кай Мюкканен.

Як уточнює Гриневич, проект, після схвалення, повинен стартувати в 2018 році для перших класів. У 2017-2018 році пілотні версії проекту запустять в 100 українських школах.

Нагадаємо, що протягом наступного навчального року Міністерство освіти і науки планує провести перепідготовку 22 тисяч учителів початкової школи в рамках реформування системи освіти.