НОВИНИТакож Фінляндія збільшить кількість гуманітарної допомоги африканським країнам.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Фінляндія допоможе перевезти українське зерно до Африки
Фото: EPA
Фінляндія допоможе транспортуванню судна Всесвітньої продовольчої програми з перевезення зерна з України до Сомалі.
Про це пише YLE із посиланням на пресреліз Міністерства закордонних справ Фінляндії.
"Водночас Фінляндія збільшить гуманітарну допомогу країнам Африканського Рогу, де понад 20 мільйонів людей потребують продовольчої допомоги. Ці країни особливо залежать від імпорту зерна з росії та України, тому наслідки російської агресії сильно б'ють по регіону", – йдеться у повідомленні.
За даними МЗС, наразі Фінляндія виділяє загалом 15,7 млн євро як гуманітарну допомогу регіону. З них майже 7 млн євро підуть на підтримку транспортування зерна лінією ВПП.
"Дуже важливо, щоб постачання зерна з України до країн Африканського Рогу тривало, і в цьому ми підтримуємо Всесвітню продовольчу програму", – заявив міністр розвитку та зовнішньої торгівлі Вілле Скіннарі.
Фінську гуманітарну допомогу доставляють також УВКБ ООН, Фінський Червоний Хрест і Міжнародний комітет Червоного Хреста.
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08 11 2022 16:33 МЕДІА
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