Фінляндія допоможе Україні з обладнанням для забезпечення електропостачання

Фінляндія допоможе Україні із забезпеченням енергетичним обладнанням для електросистем країни.

Про це повідомила прем'єрка країни Санна Марін у Twitter, передає Укрінформ.

"Україні не вистачає електроенергії та води, оскільки росія жорстоко атакує цивільне населення та інфраструктуру. Внесок приватного сектору в енергетичне обладнання також буде необхідним і вирішальним. Окрім того, Фінляндія надає оборонну та іншу матеріальну та гуманітарну допомогу", – написала вона.

Зазначимо, що минулого тижня Фінляндія оголосила, що передає Україні чергову партію обладнання, призначеного для оборонних цілей. Вартість поставки становить 55,6 млн євро.