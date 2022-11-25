ПОЛІТИКА НОВИНИПрем'єр-міністерка країни Санна Марін підкреслила, що внесок приватного сектору в енергетичне обладнання також буде необхідним і вирішальним.
Зазначимо, що минулого тижня Фінляндія оголосила, що передає Україні чергову партію обладнання, призначеного для оборонних цілей. Вартість поставки становить 55,6 млн євро.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Фінляндія допоможе Україні з обладнанням для забезпечення електропостачання
Прем'єр-міністр Фінляндії Санна Марін Фото: Postimees
Фінляндія допоможе Україні із забезпеченням енергетичним обладнанням для електросистем країни.
Про це повідомила прем'єрка країни Санна Марін у Twitter, передає Укрінформ.
"Україні не вистачає електроенергії та води, оскільки росія жорстоко атакує цивільне населення та інфраструктуру. Внесок приватного сектору в енергетичне обладнання також буде необхідним і вирішальним. Окрім того, Фінляндія надає оборонну та іншу матеріальну та гуманітарну допомогу", – написала вона.
Також iPress повідомляв, що прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький під час візиту до Фінляндії вкотре запропонував конфіскувати активи росії в Європейському союзі на користь України, а фінська прем’єрка Санна Марін підтримала цю ідею.
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25 11 2022 10:31 МЕДІА
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