Фінляндія готує великий пакет допомоги для України

Це вже десяте постачання фінської військової техніки в Україну. Загальна вартість усіх пакетів військової допомоги Києву становить 160,4 млн євро. Раніше Фінляндія передавала Україні БТР XA-185.

Фінляндія спрямовує Україні нову партію військової техніки та обладнання на 55,6 млн євро.

Про це повідомило міністерство оборони країни.

"Нинішня партія військового обладнання – найбільша з усіх, наданих нами", – заявив міністр оборони країни Антті Кайкконен.

У відомстві не конкретизували інформацію про зміст пакету допомоги, терміни та маршрути його відправлення "з міркувань безпеки".

При цьому наголошується, що це вже десяте постачання фінської військової техніки в Україну. А загальна вартість усіх пакетів військової допомоги Києву становить 160,4 млн євро.

Раніше повідомлялось, що Канада надає Україні ще близько $34 млн військової допомоги.