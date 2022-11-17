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Фінляндія готує великий пакет допомоги для України

Це вже десяте постачання фінської військової техніки в Україну. Загальна вартість усіх пакетів військової допомоги Києву становить 160,4 млн євро. Раніше Фінляндія передавала Україні БТР XA-185.
Фінляндія готує великий пакет допомоги для України Фото: korrespondent.net

Фінляндія спрямовує Україні нову партію військової техніки та обладнання на 55,6 млн євро. 

Про це повідомило міністерство оборони країни.

"Нинішня партія військового обладнання – найбільша з усіх, наданих нами", – заявив міністр оборони країни Антті Кайкконен.

У відомстві не конкретизували інформацію про зміст пакету допомоги, терміни та маршрути його відправлення "з міркувань безпеки".

При цьому наголошується, що це вже десяте постачання фінської військової техніки в Україну. А загальна вартість усіх пакетів військової допомоги Києву становить 160,4 млн євро.

Раніше повідомлялось, що Канада надає Україні ще близько $34 млн військової допомоги.

 

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17 11 2022 14:15
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