НОВИНИЦе вже десяте постачання фінської військової техніки в Україну. Загальна вартість усіх пакетів військової допомоги Києву становить 160,4 млн євро. Раніше Фінляндія передавала Україні БТР XA-185.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Фінляндія готує великий пакет допомоги для України
Фото: korrespondent.net
Фінляндія спрямовує Україні нову партію військової техніки та обладнання на 55,6 млн євро.
Про це повідомило міністерство оборони країни.
"Нинішня партія військового обладнання – найбільша з усіх, наданих нами", – заявив міністр оборони країни Антті Кайкконен.
У відомстві не конкретизували інформацію про зміст пакету допомоги, терміни та маршрути його відправлення "з міркувань безпеки".
При цьому наголошується, що це вже десяте постачання фінської військової техніки в Україну. А загальна вартість усіх пакетів військової допомоги Києву становить 160,4 млн євро.
Раніше повідомлялось, що Канада надає Україні ще близько $34 млн військової допомоги.
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17 11 2022 14:15 МЕДІА
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