Фінляндія хоче заборонити росіянам всі угоди щодо нерухомості
Про це повідомляє Міністерство оборони Фінляндії.
Для цього міністерство створило групу, яка досліджує необхідність додаткового обмеження операцій із нерухомістю росіян.
"Міністерство оборони 4 листопада 2022 року створило проєкт із вивчення необхідності запровадження додаткових обмежень на операції з російською нерухомістю. Дослідницька група також вивчить повну заборону та інші вимоги щодо обмежувальних заходів та їхні наслідки", – йдеться у повідомленні.
Звіт про можливість повної заборони операцій для росіян Міноборони планує отримати до 19 грудня. До березня чекають на другу доповідь про інші варіанти посилення нагляду за володінням нерухомістю особами, які не входять до Європейської економічної зони.
Наприкінці жовтня Міністр оборони Фінляндії Антті Кайкконен заявив в інтерв'ю місцевому виданню, що заборонити купувати квартири громадянам однієї країни складно з точки зору Конституції.
Раніше повідомлялось, що у Фінляндії запровадять зміни для українських біженців.
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