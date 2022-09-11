Фінляндія надіслала Україні додаткову гуманітарну допомогу

Зокрема, обладнання для резервного живлення та засоби захисту.

Про це повідомляє Yle з посиланням на Міністерство внутрішніх справ Фінляндії.

У жовтні в Україну було відправлено вантажівку з аварійним енергетичним обладнанням, а на початку листопада – дві вантажівки із засобами індивідуального захисту.

"З наближенням зими росія здійснила атаки на енергетичну систему України. Ситуація для цивільного населення вкрай серйозна. Зараз Україна гостро потребує постачання, зокрема, в енергетичному секторі. Наш обов'язок – допомогти", – йдеться у пресрелізі міністерки внутрішніх справ Крісти Мікконен.

За її словами, Фінляндія продовжить доставляти допомогу відповідно до запитів України.

Також у МВС вважають, що потреба в допомозі в Україні збережеться протягом тривалого часу.

Як повідомляв Укрінформ, Міністерство закордонних справ заявило, що Фінляндія допоможе транспортувати судна Всесвітньої продовольчої програми (ВПП) з перевезення збіжжя з України до Сомалі.