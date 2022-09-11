НОВИНИЗокрема, обладнання для резервного живлення та засоби захисту.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Фінляндія надіслала Україні додаткову гуманітарну допомогу
Фото: ілюстративне Esa Syväkuru / Yle
Про це повідомляє Yle з посиланням на Міністерство внутрішніх справ Фінляндії.
У жовтні в Україну було відправлено вантажівку з аварійним енергетичним обладнанням, а на початку листопада – дві вантажівки із засобами індивідуального захисту.
"З наближенням зими росія здійснила атаки на енергетичну систему України. Ситуація для цивільного населення вкрай серйозна. Зараз Україна гостро потребує постачання, зокрема, в енергетичному секторі. Наш обов'язок – допомогти", – йдеться у пресрелізі міністерки внутрішніх справ Крісти Мікконен.
За її словами, Фінляндія продовжить доставляти допомогу відповідно до запитів України.
Також у МВС вважають, що потреба в допомозі в Україні збережеться протягом тривалого часу.
Як повідомляв Укрінформ, Міністерство закордонних справ заявило, що Фінляндія допоможе транспортувати судна Всесвітньої продовольчої програми (ВПП) з перевезення збіжжя з України до Сомалі.
Раніше повідомлялося, що країни ЄС надали Україні 500 електрогенераторів.
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09 11 2022 17:55 МЕДІА
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