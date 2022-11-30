Фінляндія надіслала Україні обладнання для відновлення електромережі
Про це повідомляє МВС Фінляндії.
"Допомога з боку енергетичного сектору справді необхідна, бо російські атаки сильно вдарили по енергетичній інфраструктурі України. Фінські компанії також всебічно відреагували на прохання допомогти Україні", – заявив міністр економіки Фінляндії Міка Лінтіля.
Ця допомога надійде через механізм цивільного захисту Європейського союзу. До списку допомоги увійшли трансформатори, автоматичні вимикачі, реле та інші важливі компоненти мережі.
"Ситуація в Україні дуже серйозна для мирного населення і потреба допомоги в країні зростає. З наближенням зими мільйони людей залишилися без електрики, опалення та води. Фінляндія продовжує надавати допомогу відповідно до запитів України. Я сподіваюся, що бажання допомогти залишається високим", – зазначила міністерка внутрішніх справ Фінляндії Кріста Мікконен.
Від початку повномасштабної війни Фінляндія відправила в Україну 50 вантажівок різної гуманітарної допомоги.
Раніше повідомлялось, що за словами міністра закордонних справ країни Пека Гаавісто, Фінляндія за час війни прийняла 44 000 українських біженців і зобов'язується надати українцям ще більше захисту, якщо це буде необхідно.
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