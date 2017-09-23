Фінляндія отримала заявку на будівництво Nord Stream 2
Про це повідомляє Kaleva.
Як зазначає видання, будівництво передбачається у виключній економічній зоні країни, заявка була подана до Міністерства економіки та зайнятості на цьому тижні.
"Щоб отримати дозвіл, потрібна згода фінського уряду", – йдеться в повідомленні.
Для схвалення влади необхідна оцінка впливу будівництва на навколишнє середовище. Згідно з проектом "Північний потік-2", мають бути побудовані дві нитки газопроводу від узбережжя Росії через Балтійське море до Німеччини. Планується, що його потужність становитиме 55 млрд куб. м газу на рік. Фінансує проект оператор будівництва Nord Stream 2 AG і п'ять європейських партнерів "Газпрому", а саме Shell, OMV, Engine, Uniper і Wintershall.
Нагадаємо, в Європейській Комісії переконані, що газопровід "Північний потік-2" не сприятиме цілям енергетичної політики Європейського Союзу.
Міністр енергетики США назвав проект "Північний потік-2" загрозою для енергетичної безпеки країни і Європи.
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