Фінляндія посилює охорону кордону з РФ додатковими співробітниками
Про це повідомляє телерадіокомпанія Yle.
З 2014 по 2017 рік на кордоні Фінляндії та Росії спостерігалося масове скорочення прикордонників. В окремих регіонах їх число за три роки знизилося в два рази.
Співробітників прикордонної служби замінювали на камери стеження, а в особливих випадках на роботу викликали відставних прикордонників. Однак зараз ця тенденція закінчилася, і вперше за довгі роки служити на східний кордон вирушили молоді випускники Прикордонного училища.
Посилення штату прикордонної на російському кордоні пов'язане як зі зростаючим потоком туристів з Росії, так і з міжнародним станом.
Новачки прикордонної служби в основному замінять співробітників, що пішли недавно у відставку. Але і відставних працівників будуть нерідко залучати до роботи, оскільки навчання молоді займе якийсь час.
Нагадаємо, раніше у Фінляндії відкрили центр для боротьби з гібридними загрозами.
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