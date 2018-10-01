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Фінляндія посилює охорону кордону з РФ додатковими співробітниками

Вперше за довгі роки служити на східний кордон вирушили молоді випускники Прикордонного училища
Фінляндія після кількох років скорочення співробітників на східному кордоні знову нарощує їх штат.
Фінляндія посилює охорону кордону з РФ додатковими співробітниками Фото: korrespondent.net

Про це повідомляє телерадіокомпанія Yle.

З 2014 по 2017 рік на кордоні Фінляндії та Росії спостерігалося масове скорочення прикордонників. В окремих регіонах їх число за три роки знизилося в два рази.

Співробітників прикордонної служби замінювали на камери стеження, а в особливих випадках на роботу викликали відставних прикордонників. Однак зараз ця тенденція закінчилася, і вперше за довгі роки служити на східний кордон вирушили молоді випускники Прикордонного училища.

Посилення штату прикордонної на російському кордоні пов'язане як зі зростаючим потоком туристів з Росії, так і з міжнародним станом.

Новачки прикордонної служби в основному замінять співробітників, що пішли недавно у відставку. Але і відставних працівників будуть нерідко залучати до роботи, оскільки навчання молоді займе якийсь час.

Нагадаємо, раніше у Фінляндії відкрили центр для боротьби з гібридними загрозами.

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