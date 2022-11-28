Фінляндія прийняла 44 000 українських біженців і надалі готова допомагати
Про це пише Yle.
"Боїмося найгіршого, що люди залишаться без тепла та води, якщо не працюватимуть електронасоси. Тут очікується, що більше біженців прибуде до скандинавських країн, у тому числі до Фінляндії", – зауважив він.
Останніми тижнями росія намагається зруйнувати енергетичну інфраструктуру України. В Україні закінчуються запасні частини для ремонту пошкоджених електростанцій, тому керівництво країни звернулося по допомогу до країн ЄС, зокрема до Фінляндії.
"Фінляндія вже надала генератори через координацію рятувальних служб ЄС. Зараз ми досліджуємо, чи є деталі для зруйнованих електростанцій у Фінляндії, які можна використати та утилізувати тут", – дадав очільник МЗС.
Проблемою є відмінності в електроенергетиці України та Європи, але, за словами Гаавісто, генератори для тимчасового користування та тимчасового розміщення можна надати в будь-якому випадку.
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