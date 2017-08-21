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Фінляндія відмовляла у притулку терористу, який влаштував смертельну різанину

Після отримання відмови мароканець-терорист розпочав апеляційний процес
Головному підозрюваному у вбивстві 2 осіб і пораненні 8 в фінському місті Турку відмовляли в наданні притулку в Фінляндії
Фінляндія відмовляла у притулку терористу, який влаштував смертельну різанину Фото: з відкритих джерел

Про це повідомляє портал телерадіомовлення Yle, передає "Інтерфакс-Україна".

Після отримання відмови мароканець-терорист розпочав апеляційний процес.

Раніше поліція повідомляла, що головний підозрюваний прибув до Фінляндії в 2016 році і знаходився тут в очікуванні рішення про надання притулку, однак більш точної інформації про процес розгляду надано не було.

У вівторок окружний суд Південно-Західної Фінляндії розгляне клопотання поліції про його арешт за статтями "вбивство в терористичних цілях" і "замах на вбивство в терористичних цілях".

Поліція вимагає також заарештувати його передбачуваних чотирьох спільників, також громадян Марокко.

Нагадаємо, у фінському місті Турку в п'ятницю, 18 серпня, невідомий чоловік накинувся з ножем на перехожих.

Від ножових поранень померли двоє людей, ще вісім поранених перебувають у центральній районній лікарні університету Турку.

Усі постраждалі були випадковими перехожими і не мали ніяких зв'язків з передбачуваним убивцею.

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21 08 2017 23:24
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