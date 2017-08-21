Фінляндія відмовляла у притулку терористу, який влаштував смертельну різанину
Про це повідомляє портал телерадіомовлення Yle, передає "Інтерфакс-Україна".
Після отримання відмови мароканець-терорист розпочав апеляційний процес.
Раніше поліція повідомляла, що головний підозрюваний прибув до Фінляндії в 2016 році і знаходився тут в очікуванні рішення про надання притулку, однак більш точної інформації про процес розгляду надано не було.
У вівторок окружний суд Південно-Західної Фінляндії розгляне клопотання поліції про його арешт за статтями "вбивство в терористичних цілях" і "замах на вбивство в терористичних цілях".
Поліція вимагає також заарештувати його передбачуваних чотирьох спільників, також громадян Марокко.
Нагадаємо, у фінському місті Турку в п'ятницю, 18 серпня, невідомий чоловік накинувся з ножем на перехожих.
Від ножових поранень померли двоє людей, ще вісім поранених перебувають у центральній районній лікарні університету Турку.
Усі постраждалі були випадковими перехожими і не мали ніяких зв'язків з передбачуваним убивцею.
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