Фінляндія видала другий дозвіл на будівництво "Північного потоку-2"

Процедури отримання дозволів в інших країнах уздовж маршруту газопроводу - Росії, Швеції та Данії, йдуть за графіком

Фінляндія видала другий дозвіл на будівництво і експлуатацію газопроводу "Північний потік-2" у фінській винятковій економічної зоні.

Про це йдеться у заяві Регіонального адміністративного агентства Південної Фінляндії, яке видало дозвіл.

Фінська влада затвердила детальний план будівництва і експлуатації 374-кілометрової фінської секції газопроводу "Північний потік - 2", загальна протяжність якого складе понад 1200 км.

Перший дозвіл уряд Фінляндії на будівництво газопроводу в фінській винятковій економічної зоні видав минулого тижня.

У компанії Nord Stream 2 AG, яка є оператором газопроводу "Північний потік-2", заявили, що таким чином процес отримання дозволів у Фінляндії завершено.

У компанії стверджують, що процедури отримання дозволів в інших країнах уздовж маршруту газопроводу - Росії, Швеції та Данії, йдуть за графіком.

Довідка: Газпром будує газопровід Турецький потік через Чорне море для скорочення транзиту через Україну: одна нитка Турецького потоку потужністю 15,8 млрд куб. м. газу в рік призначена для турецького ринку; друга, такої ж потужності, - для ринку Центральної та Південної Європи.

Протяжність кожної нитки морської магістралі - понад 900 км. В кінці 2016 року Росія і Туреччина підписали міжурядову угоду за проектом Турецький потік. Будівництво першої нитки газопроводу має бути завершено в березні 2018 року, а другої - в 2019 році.

Інвестиції Газпрому в проект Турецького потоку на 2018 рік заплановані в розмірі 182,4 мільярда рублів (близько $3,2 млрд) проти 92,8 млрд руб (близько $1,6 млрд) у 2017 році. Вартість будівництва Турецького потоку оцінюють в $6 млрд.

Газпром почав будівництво в Чорному морі газопроводу Турецький потік 7 травня 2017 року.

Зазначимо, що Європейський Союз і секретаріат Енергетичного співтовариства публічно виступили за збереження транзиту газу через газотранспортну систему України.