CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ Фінляндії 15 липня набув чинності закон про внесення змін до законів про територіальне спостереження і кримінальне законодавство стосовно військових без розпізнавальних знаків.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Фінляндія заборонила на своїй території військові групи без розпізнавальних знаків
Відповідні вдосконалення законів покликані допомогти захистити територіальну недоторканність Фінляндії
Фото: Mikhail Japaridze / AOP
Про це повідомляє Yle.
Згідно із законом, групою військових без розпізнавальних знаків є військові, що діють або прямо в інтересах іноземної держави, або від її імені, або за згодою цієї держави.
Відповідні групи організовані, оснащені або озброєні. Зокрема закон передбачає для таких груп абсолютну заборону на в'їзд до країни, а також перебування в країні.
У фінському Міністерстві оборони зазначають, що відповідні вдосконалення законів допоможуть краще захистити територіальну недоторканність Фінляндії.
Нагадаємо, Фінляндія вирішила збільшити чисельність армії до 280 тис. військових через російську агресію щодо України та загострення ситуації в регіоні.
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