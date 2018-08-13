Фінляндія закликала Росію надати Сенцову медичну допомогу

Також МЗС країни закликало звільнити всіх політв'язнів

Фінляндія закликає Російську Федерацію забезпечити українському режисерові Олегу Сенцову медичне лікування і звільнити всіх українських політв'язнів.

"Здоров'я українського кінорежисера Олега Сенцова в тюрмі швидко погіршується. Ми очікуємо, що Росія надасть йому медичне лікування і звільнить всіх незаконно затриманих громадян України", - йдеться у заяві Міністерства закордонних справ Фінляндії в Twitter.

Нагадаємо, що ЄС очікує від РФ надання Олегу Сенцову необхідного лікування та звільнення усіх незаконно затриманих громадян України.

Додамо, що президент Франції Еммануель Макрон обговорив питання ув'язненого у Росії українського кінорежисера Олега Сенцова, який з травня голодує, з російським лідером Володимиром Путіним.