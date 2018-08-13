ПОЛІТИКА НОВИНИФінляндія закликає Російську Федерацію забезпечити українському режисерові Олегу Сенцову медичне лікування і звільнити всіх українських політв'язнів.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Фінляндія закликала Росію надати Сенцову медичну допомогу
Також МЗС країни закликало звільнити всіх політв'язнів
Фото: korrespondent.net
"Здоров'я українського кінорежисера Олега Сенцова в тюрмі швидко погіршується. Ми очікуємо, що Росія надасть йому медичне лікування і звільнить всіх незаконно затриманих громадян України", - йдеться у заяві Міністерства закордонних справ Фінляндії в Twitter.
Нагадаємо, що ЄС очікує від РФ надання Олегу Сенцову необхідного лікування та звільнення усіх незаконно затриманих громадян України.
Додамо, що президент Франції Еммануель Макрон обговорив питання ув'язненого у Росії українського кінорежисера Олега Сенцова, який з травня голодує, з російським лідером Володимиром Путіним.
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13 08 2018 21:52 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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