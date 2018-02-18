Фінляндія заявляє про готовність взяти участь у миротворчій місії на Донбасі
"Мова йде про одну з найбільш серйозних проблем в Європі, тому, якщо виникне навіть невелика можливість вирішити кризу, Фінляндія повинна взяти участь у врегулюванні цієї кризи", – заявив Нійністьо на зустрічі з фінськими журналістами в Мюнхені.
Колишній генеральний секретар НАТО Андерс Фог Расмуссен запропонував брати участь у миротворчій місії країнам, що не входять у НАТО. За словами президента Нійністьо, важко було б зібрати 20 000 миротворців з такої маленької кількості країн. Він, однак, вітає всі можливі пропозиції щодо врегулювання української кризи.
Нагадаємо, Швеція заявила про готовність надати свої війська для миротворчої місії ООН на сході України, якщо "Росія і Захід погодяться".
Уповноважений Бундесверу з питань збройних сил Ганс-Петер Бартельс заявив про можливість участі німецьких військових у майбутній миротворчій місії ООН на Донбасі.
Австрія готова підтримати ініціативу щодо запровадження миротворчої місії ООН на сході України.
Глава комітету Держдуми РФ з міжнародних справ Олексій Пушков заявив, що план врегулювання ситуації на Донбасі, підготовлений за запитом колишнього генерального секретаря НАТО Андерса Фога Расмуссена, не працюватиме без узгодження з владою самопроголошених "ДНР" і "ЛНР".
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