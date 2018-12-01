Фінська поліція тестує технологію, яка розпізнає людину за біометричними параметрами обличчя

Система ідентифікації буде порівнювати наявні в фотобанках влади зображення з обличчям людини

Поліція Фінляндії проводить тестування технологій, що дозволяють розпізнавати особу людини за біометричними параметрами її обличчя.

Про це повідомляє Yle.

Поки програми тестують на співробітниках поліції, але в подальшому їх планують використовувати в розслідуванні злочинів. За допомогою системи біометричної ідентифікації можна визначити справжню особу злочинця, навіть якщо він користується декількома фальшивими паспортами.

Система ідентифікації буде порівнювати наявні в фотобанках влади зображення з обличчям людини, зокрема, на записах камери відеоспостереження.

У травні 2018 року в Фінляндії набудуть чинності нові регламент і директива ЄС щодо захисту персональних даних, згідно з якими фотографії будуть вважатися біометричними персональними даними.

Нагадаємо, раніше у Фінляндії відкрили центр для боротьби з гібридними загрозами.