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Фінська поліція тестує технологію, яка розпізнає людину за біометричними параметрами обличчя

Система ідентифікації буде порівнювати наявні в фотобанках влади зображення з обличчям людини
Поліція Фінляндії проводить тестування технологій, що дозволяють розпізнавати особу людини за біометричними параметрами її обличчя.
Фінська поліція тестує технологію, яка розпізнає людину за біометричними параметрами обличчя Фото: з відкритих джерел

Про це повідомляє Yle.

Поки програми тестують на співробітниках поліції, але в подальшому їх планують використовувати в розслідуванні злочинів. За допомогою системи біометричної ідентифікації можна визначити справжню особу злочинця, навіть якщо він користується декількома фальшивими паспортами.

Система ідентифікації буде порівнювати наявні в фотобанках влади зображення з обличчям людини, зокрема, на записах камери відеоспостереження.

У травні 2018 року в Фінляндії набудуть чинності нові регламент і директива ЄС щодо захисту персональних даних, згідно з якими фотографії будуть вважатися біометричними персональними даними.

Нагадаємо, раніше у Фінляндії відкрили центр для боротьби з гібридними загрозами.

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12 01 2018 21:35
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