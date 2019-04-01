Фінську авіакомпанію Finnair визнали найбезпечнішим авіаперевізником світу
Друге місце у 2018 році посіла авіакомпанія Scoot (Сінгапур), третє - Norwegian Air Shuttle (Норвегія). Компанія-переможець 2017 року - Emirates - опинилася на четвертій позиції. П'яте місце посіла іспанська Air Europa, інформує dw з посиланням на dpa.
Німецька Lufthansa опинилася на 21-му місці, йдеться у звіті гамбурзького Центру досліджень авіакатастроф (JACDEC), оприлюдненого в четвер, 3 січня. JACDEC щороку публікує рейтинг безпеки пасажирських авіаперевізників. До рейтингу входять 100 найбільших авіакомпаній світу.
Останні місця в рейтингу безпеки авіаперевезень посіли перевізники з Росії, Ефіопії та Індонезії.
Упродовж останніх 25 років рівень безпеки авіаперевезень зріс у чотири рази, зазначають у JACDEC із посиланням на статистику.
"Стовідсоткової безпеки ніколи не буде, але з огляду на чотири мільярди пасажирів щороку літак є одним із найбезпечніших видів транспорту", - цитує dpa експерта Центру дослідження авіакатастроф Яна-Арведа Ріхтера (Jan-Arwed Richter).
Загалом у 2018 році внаслідок аварій літаків загинули 562 людини. У 2017 році було 40 жертв.
За даними JACDEC, найбільш ризикований етап польотів - приземлення (35,6 відсотків аварій). Ще 14 відсотків аварій припадають на етап злету літаків.
Рейтинги JACDEC базуються на статистиці аварій авіакомпаній за останні 30 років, специфіці країн, в яких вони працюють, особливостях маршрутів та інших факторах.
Рейтинг від AirlineRatings
У той же день веб-сайт AirlineRatings.com оприлюднив власний рейтинг топ-20 найбезпечніших авіаліній світу. За версією цього сайту, найбезпечнішими є австралійський перевізник Qantas.
До кращих у рейтингу AirlineRatings.com також потрапили Finnair, Emirates, німецька Lufthansa, Austrian Airlines, British Airways та інші.
Лоукост WizzAir назвали одним із топ-10 найбезпечніших бюджетних авіаперевізників світу.
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