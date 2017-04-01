Фінський депутат сплатить штраф понад €11 тис за пост у Facebook про мусульман

Депутат не буде оскаржувати рішення суду

Депутат парламенту Фінляндії, член націоналістичної фракції "Справжні фіни" Теуво Хаккарайнен засуджений повітовим судом Центральної Фінляндії до штрафу в розмірі 20 денних ставок або €1160 за пост у Facebook, який ображає мусульман.

Про це повідомляють на сайті телерадіокомпанії Yle.fi. Суд також зажадав видалити запис.

Повідомлення в блозі депутата з'явилося після теракту в Ніцці. Теуво Хаккарайнен написав, що "не всі мусульмани терористи, але всі терористи - мусульмани", а також зажадав вислати всіх мусульман з Фінляндії.

На думку суду, цей запис у соцмережах ганьбить людей, які сповідують іслам, а вимога вислати їх з країни містить у собі загрозу для певної групи населення.

Хаккарайнен повідомив, що не буде оскаржувати рішення суду.

Колеги оштрафованого законодавця обговорять подію в лютому, на початку весняної сесії парламенту.

"Вирок, який винесено члену парламентської фракції, - це серйозне питання, яке необхідно обговорити", - заявив голова фракції Сампо Терхо.

Минулого року за розпалювання міжнаціональної ворожнечі була оштрафована Терхо Кіємункі - ще один депутат від "Справжніх фінів". Вона пообіцяла оскаржити вирок.

Нагадаємо, що 15 липня 2016 року під час святкування Дня взяття Бастилії в Ніцці в натовп відпочивальників на набережній врізалася вантажівка.

Кількість жертв теракту в Ніцці склала 85 осіб. Серед загиблих є українець. Жертвами теракту стали також 10 дітей.