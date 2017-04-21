Фірма, причетна до справи Мартиненка, платила лобістам Тимошенко

Компанія двічі здійснювала перекази в інтересах Тимошенко під час Майдану

Одна з компаній, які фігурують у підозрі щодо екс-нардепа Миколи Мартиненка, оплачувала рахунки лобістів Юлії Тимошенко.

Керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький повідомив, що в період з 2013 року по 2016 рік злочинна організація вчинила розтрату коштів ДП "СхідГЗК" в розмірі $17,28 млн.

Гроші вимивались з держпідприємства за рахунок дешевого продажу уранового концентрату австрійській фірмі "Steuermann Investitions und Handelsgesellschaft mbH", яка у подальшому уже і продавала його за ринковими цінами, залишаючи собі прибуток, неотриманий держпідприємством. Про це повідомляють "Наші гроші".

"У подальшому вказані кошти, перераховано на рахунки компанії "Steuermann" із використанням офшорних компаній "Wargrave Trading Llp" та "Dallas Fuel Sa" керівниками та учасниками злочинної організації обернуто на власну користь", – пояснив Холодницький.

У свою чергу компанія "Wargrave Trading Llp" уже кілька разів фігурувала у різних історіях.

З рахунків компанії "Wargrave Trading LLP" оплачувались лобісти Юлії Тимошенко, повідомляв раніше народний депутат Серігй Лещенко (БПП) у своєму Facebook. Фірма двічі здійснювала перекази в інтересах Тимошенко під час Майдану. У листопаді 2013 року компанія перерахувала $35 тис, у грудні того ж року ще $20 тис.

Окрім цього "Wargrave" фігурує у списку грошових переказів за 2014 рік, оприлюднений Генпрокуратурою як такий, що знайдений наприкінці грудня 2015 року під час обшуків у Геннадія Корбана, одного з членів команди Ігоря Коломойського.

Також фірма "Wargrave Trading LLP" є елементом схеми заснування ТОВ "Юнітранс Оператор", яке у 2015 році виграла тендери "Об’єднаної гірничо-хімічної компанії" на суму 342,55 млн грн. на перевезення залізницею вантажів.

ОГХК після Майдану очолив Руслан Журило. Нині його також арештовано по справі Мартиненка. Раніше його затримували по справі про розкрадання на ОГХК через австрійські фірми. Але у березні 2017 року Журило вийшов з СІЗО під заставу 12 млн грн, яку за нього вніс нардеп від "Народного фронту" Микола Княжицький.

В Австрії, як і в Швейцарії, розслідується масштабна корупційна угода, пов'язана з Мартиненком. В Антикорупційній прокуратурі Австрії DW повідомили, що стосовно фірм Bollwerk Finanzierungs - und Industriemanagement AG і Steuermann Investitions - und Handelsgesellschaft mbH ведеться розслідування за підозрою щодо розкраданні коштів. Згадані фірми, зареєстровані в Австрії, були "прокладками" в схемі розкрадання коштів Східного гірничо-збагачувального комбінату, за що в четвер, 20 квітня, Мартиненко затримали.

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Нагадаємо, що екс-депутата вчора, 20 квітня, затримали. Йому вручили повідомлення про підозру, він пробуде в слідчому ізоляторі до ранку.

Згодом, детективи НАБУ затримали другого фігуранта у справі заподіяння збитків ДП "Східний гірничо-збагачувальний комбінат". Ним виявився екс-заступник голови правління НАК "Нафтогаз України" Сергій Перелома. За версією слідства, затриманий забезпечував координацію між компанією-посередником та ДП "СхідГЗК".

Спеціалізована антикорупційна прокуратура проситиме суд заарештувати екс-нардепа Миколу Мартиненка на два місяці з можливістю виходу під заставу 300 млн гривень.

За словами самого Мартиненка, звинувачення проти нього сфальсифіковані за вказівкою директора Національного антикорупційного бюро України Артема Ситника. Екс-нардеп заявив, що ця справа є політичною і не підкріплена ніякими доказами.