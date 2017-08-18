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Фірташ купив Запорізький титано-магнієвий комбінат фактично за один долар, - НАБУ

НАБУ проводить розслідування, але жодного прогресу немає
Національне антикорупційне бюро при розслідуванні справ, пов'язаних із бізнесом відомих українських олігархів, стикається з колосальним тиском, особливо щодо Роттердам+.
Фірташ купив Запорізький титано-магнієвий комбінат фактично за один долар, - НАБУ Фото: Reuters

"Щодо олігархів ми також працюємо. Наприклад, розслідуємо справу відносно керівництва "Запорізького титано-магнієвого комбінату" і бачимо, що Фірташ забрав його фактично за один долар. Звісно, ставити питання про відповідальність самого Фірташа поки зарано, але ми цю справу розслідуємо. Велика її частина вже в суді. Коли ми переносимо свій погляд на Одеський припортовий, то там також бачимо інтереси того ж самого Фірташа", - заявив директор Національного антикорупційного бюро України Артем Ситник в інтерв'ю газеті "День". 

Він додав, що при розслідуванні діяльності Укрнафти і ПриватБанку НАБУ бачить інтереси Коломойського, а схема "Роттердам+" стосується інтересів Ахметова.

"Всі ці провадження існують, але існує і колосальний тиск, особливо щодо Роттердам+. Фактично всі наші подання зупиняються судом, тобто йде повне блокування розслідування. Така сама ситуація і щодо справи відносно керівництва "Запорізького титано-магнієвого комбінату". Спочатку ця справа півроку пролежала в Печерському райсуді Києва, а потім її передали до Запоріжжя. Після цього пройшло ще дев’ять місяців, але жодного прогресу все одно немає", - констатував директор НАБУ.

Нагадаємо, Фонд державного майна (ФДМ), в управління якого переданий державний Одеський припортовий завод, програв апеляцію на рішення про стягнення з ОПЗ 251,2 млн доларів на користь Ostchem Holding Дмитра Фірташа. Вердикт суду вступив в силу.

 

 

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18 08 2017 13:42
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