Фірташ купив Запорізький титано-магнієвий комбінат фактично за один долар, - НАБУ

Національне антикорупційне бюро при розслідуванні справ, пов'язаних із бізнесом відомих українських олігархів, стикається з колосальним тиском, особливо щодо Роттердам+.

"Щодо олігархів ми також працюємо. Наприклад, розслідуємо справу відносно керівництва "Запорізького титано-магнієвого комбінату" і бачимо, що Фірташ забрав його фактично за один долар. Звісно, ставити питання про відповідальність самого Фірташа поки зарано, але ми цю справу розслідуємо. Велика її частина вже в суді. Коли ми переносимо свій погляд на Одеський припортовий, то там також бачимо інтереси того ж самого Фірташа", - заявив директор Національного антикорупційного бюро України Артем Ситник в інтерв'ю газеті "День".

Він додав, що при розслідуванні діяльності Укрнафти і ПриватБанку НАБУ бачить інтереси Коломойського, а схема "Роттердам+" стосується інтересів Ахметова.

"Всі ці провадження існують, але існує і колосальний тиск, особливо щодо Роттердам+. Фактично всі наші подання зупиняються судом, тобто йде повне блокування розслідування. Така сама ситуація і щодо справи відносно керівництва "Запорізького титано-магнієвого комбінату". Спочатку ця справа півроку пролежала в Печерському райсуді Києва, а потім її передали до Запоріжжя. Після цього пройшло ще дев’ять місяців, але жодного прогресу все одно немає", - констатував директор НАБУ.