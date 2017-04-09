Фірташа нереально повернути зараз в Україну, - ГПУ

Це зумовлюється технологією процесу розшуку, так як бізнесмена зараз розшукують США та влада Іспанії

У Генпрокуратурі заявляють, що поки неможливо повернути бізнесмена Дмитра Фірташа на територію України.

"Сьогодні, завтра, післязавтра - це нереально. Питання приїзду Фірташа в Україну - не те що гіпотетичне, на сьогодні я би його розглядав як нереальне", - розповів заступник генпрокурора України Євген Єнін в інтерв'ю виданню Insider, оприлюдненому в понеділок.

За словами Єніна, Фірташа, зокрема, розшукують США та влада Іспанії, а, згідно з технологією процесу розшуку, "в разі відхилення одного запиту, починається розгляд запиту іншої країни в порядку черговості".

Також заступни генпрокурора зазначив, що "підозри, пред'явлені керівникам пов'язаних із ним (Дмитром Фірташем, - ред.) компаній, достатнього обґрунтовані".

Щодо участі України в процесі розслідування справи бізнесмена, Єнін розповів про "тісну співпрацю з іноземними колегами".

"Рік тому був візит достатньо чисельної іспанської делегації до нас. Кілька місяців тому ми були з генеральним прокурором в Іспанії, обговорювали подальшу взаємодію в цьому напрямі. Навіть за ці два місяці ми спостерігаємо рух вперед, нами була запланована низка реалізацій, зокрема, по структурам, пов'язаним із Дмитром Фірташем", - сказав прокурор.

Як повідомляв iPress.ua, голова ради групи компаній Group DF Дмитро Фірташ був заарештований в Австрії 12 березня 2014 року за запитом влади США, виданим у 2013 році. Під час попередньої американської адміністрації українського бізнесмена звинуватили в тому, що він за допомогою хабарів на загальну суму в $18,5 млн хотів отримати дозволи на видобуток титанової сировини в Індії для подальшого продажу готової продукції до США. Фірташ усі звинувачення заперечував і назвав їх політично мотивованими, спрямованими на обмеження його впливу на процеси в Україні.

Нагадаємо, що зараз Фірташ мешкає у розкішному маєтку в Австрії.

Відень відмовляється видавати його Сполученим Штатам.

Генпрокуратура України досі не висувала йому підозр у жодній кримінальній справі.

ГПУ займається досудовим розслідуванням щодо зловживань топ-менеджменту Фірташа у газовий компанії "Газтек", а НАБУ підозрює збанкрутілий банк "Надра" в розтраті 400 млн грн, виділених інвесторами на створення дочірньої структури "Запорізького титано-магнієвого комбінату".

Водночас Шевченківський районний суд Києва відмовився перевіряти можливість придбання підприємцем російської державної частки у структурі власності телеканалу "Інтер" на кошти вкладників банку "Надра". В такий спосіб Фірташ захистив "Інтер" від антиросійських санкцій.

Наприкінці серпня Земельний суд Відня вирішив не видавати іспанському правосуддю українського олігарха.

Зазначимо, олігарх не приховує, що досягнув успіху у бізнесі завдяки своїм зв'язкам з оточенням Володимира Путіна.