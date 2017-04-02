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Фіскальна служба ліквідувала "Відкритий митний простір" Саакашвілі

"Простір" так і не розпочав свою роботу
Державна фіскальна служба ліквідувала "Відкритий митний простір" в Одесі, який мав за прискореною процедурою оформлювати морські вантажі.
Фіскальна служба ліквідувала "Відкритий митний простір" Саакашвілі Фото: dumskaya.net

"Простір" ліквідовано у зв'язку з оптимізацією структури фіскальної служби, повідомляє Думская.net. Відповідний наказ голова ДФСУ Роман Насиров підписав 30 грудня. 

"Відкритий митний простір" було започатковано соратницею колишнього глави Одеської ОДА Міхеіла Саакашвілі – Юлією Марушевською, яка обіймала посаду начальника Одеської митниці. 

Заради ініціативи Марушевська "почала перебудовувати морвокзал та виселила звідти Музей морського флоту", зазначає видання. Через проект будівля Морського вокзалу позбулася навісного фасаду, який досі не замінили новим. На роботи витратили 28 млн грн, однак цієї суми не вистачило.

Нагадаємо, Петро Порошенко під час представлення нового голови Одеської облдержадміністрації Максима Степанова дорікнув Саакашвілі за проблеми з будівництво доріг, піар і скандал довкола Центру надання адміністративних послуг.

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04 02 2017 21:39
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