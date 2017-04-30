Агентство також підтвердило рейтинг України на рівні В-

Міжнародне рейтингове агентство Fitch погіршило прогноз росту ВВП України у 2017 році з 2,5% до 2%.

"Зростання ВВП України у 2016 році становило 2,3%, що перевершило очікування, але блокада негативно позначиться на гірничодобувній, металургійній і електроенергетичній галузях. Ми прогнозуємо, що зростання у 2017 році сповільниться до 2%", - йдеться в повідомленні агентства, інформують "Українські Новини".

Агентство прогнозує, що у 2018 році зростання ВВП може досягти 3% у зв'язку з покращенням споживчого попиту та завдяки інвестиціям.

Середня інфляція, за прогнозами, у 2017 році знизиться до 11,2% порівняно з 14,9% в 2016 році (при цьому, за даними Держстату, у 2016 році споживчі ціни підвищилися на 12,4%).

Також, Fitch підтвердило довгостроковий рейтинг дефолту емітента України в іноземній національній валюті на рівні В-.

Відповідно зі шкалою Fitch, рейтинги групи "В" означають наявність певних кредитних ризиків при обмеженому запасі міцності.

"У рейтингах України спостерігається слабка ліквідність, високе боргове навантаження й структурні недоліки, пов'язані зі слабким банківським сектором, інституціональними обмеженнями, геополітичними й політичними ризиками", - сказано в повідомленні.

Агентство зазначає, що міжнародні резерви Національного банку збільшилися до 16,7 млрд доларів після перерахування траншів від Міжнародного валютного фонду (1 млрд доларів) і Єврокомісії (макрофінансова допомога від ЄС на 600 млн євро).

Fitch вважає, що до кінця 2017 року міжнародні запаси можуть збільшитися до 18,1 млрд доларів.

"Продовження програми МВФ є позитивним для кредитного профілю України, тому що він підтримує зовнішнє фінансування, підтримує довіру й забезпечує імпульс реформ. Однак подальші виплати від МВФ та інших міжнародних партнерів залежатимуть від прогресу в реалізації програми структурних реформ... Ключові показники реформ містять у собі пенсійну реформу, впровадження ринку землі, приватизацію й прогрес у боротьбі з корупцією", - резюмує агентство.

Нагадаємо, що Нацбанк України знизив прогноз зростання ВВП в поточному році до 1,9%, і підвищив на 2018 і 2019 роки - до 3,2 та 4%.