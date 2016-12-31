Fitch знизило рейтинг Приватбанку

Агентство Fitch знизило довгостроковий рейтинг дефолту емітента в іноземній валюті Приватбанку з "ССС" до "RD" (обмежений дефолт).

Підставою для такого рішення стала заява Нацбанку про участь пов'язаних і незабезпечених кредиторів Приватбанку в рекапіталізації, шляхом конвертації зобов'язань банку в капітал.

Рейтинг Приватбанку відображає в тому числі, що державна підтримка була недостатньою, щоб запобігти втратам кредиторів, а тому на неї не можна покладатися в майбутньому, з посиланням на повідомлення агентства, повідомляє "Дело".

"Остання точка зору, в свою чергу, відображає нестратегічний характер державної власності Приватбанку і обмежену здатність влади надавати підтримку в іноземній валюті в разі необхідності", - йдеться в заяві Fitch.

Зазначимо, Національний банк України надав націоналізованому "ПриватБанку" додатковий кредит рефінансування у розмірі 10 мільярдів гривень для підтримки ліквідності.

Національне антикорупційне бюро України розслідує провадження проти "ПриватБанку" щодо зловживання коштами рефінансування.

Нагадаємо, що Антимонопольний комітет України оштрафував ПАТ "Приватбанк" на 82,6 тисячі гривень.