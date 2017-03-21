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Фійон отримав $50 тисяч за зустріч Путіна з ліванським мільярдером і главою Total, - ЗМІ

Обидві зустрічі відбулися під час Петербурзького міжнародного економічного форуму
Кандидат у президенти Франції Франсуа Фійон виступив посередником під час організації зустрічей ліванського мільярдера Фуада Махзумі з президентом Росії Володимиром Путіним.
Фійон отримав $50 тисяч за зустріч Путіна з ліванським мільярдером і главою Total, - ЗМІ Фото:ru.rfi.fr

"Махзумі виплатив Фійону 50 тисяч доларів за те, щоб провести зустріч з президентом Росії, з яким, за деякими даними, у Фійона склалися близькі стосунки. А також з головою ради директорів французької нафтогазової компанії Total Патріком Пуянне", - повідомляє RFI.

Пуянне є колишнім керівником апарату Фійона, коли останній був міністром зв'язку і телекомунікацій.

Обидві зустрічі відбулися під час Петербурзького міжнародного економічного форуму в червні 2015 року.

Як повідомляється, консалтингова компанія Фійона 2F Conseil на початку 2015 року підписала контракт з компанією з виробництва труб Future Pipe Industries, яка належить Фуаду Махзумі. Раніше про зв'язок ліванського мільярдера з Фійоном повідомило видання Mediapart.

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